Негода ніяк не заспокоїться: де сьогодні штормитиме Україну

Сьогодні в декількох областях знову очікується ускладнення погодних умов – синоптики попередили про град

Україну знову чекають грози. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні половину території країни накриють дощі з грозами, але на сході і півдні погода зіпсується ще більше – там оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень 11 серпня на сході (крім Луганської області), в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також сьогодні у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краковська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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