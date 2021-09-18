Негода вже прийшла до України – під удар стихії потрапили дві області

Сонячна погода у минулому – до України повернулися дощі. Бригадам обленерго знову доводиться розгрібати наслідки грози

Гроза пройшла низкою населених пунктів. Колаж "Сьогодні"

Бабине літо попрощалося з Україною негодою – в двох областях пройшла гроза з сильним вітром, яка залишила без світла десятки сіл.

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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У результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 71 населений пункт у двох областях: 65 – у Львівській області та 6 – у Чернігівській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

До України прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня, в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звісно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати також у жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф у майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б призвести до катаклізмів, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", останного дня літа погода встигла накоїти лиха в Україні. У Харкові були затоплені вулиці, а блискавка навіть влучила в тролейбус.

А 30 серпня на Київ обрушилася потужна гроза, транспорт зупинився і навіть виникла пожежа.