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Негода в Одесі: дітей спасали з затопленої маршрутки

23 липня 2021 13:13

Діана Федотова Діана Федотова

У водній пастці опинилися відпочиваючі з Харкова. Рятувальникам довелося доставляти їх на вокзал

Врятовані діти і їх батьки залишилися під враженням від пригод в Одесі / Фото ГСНС, колаж "Сегодня"

Врятовані діти і їх батьки залишилися під враженням від пригод в Одесі / Фото ГСНС, колаж "Сегодня"

Негода, яка вирувала в четвер в Одесі, трохи не зірвала вчасне повернення додому трех десятків туристів з Харкова включаючи маленьких дітей. Маршутка з ними опинилася в воді. Відпочиваючі були врятовані і вчасно доставлені на залізничний вокзал на автобусі ДСНС України.

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Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Група туристів, яких врятували і доставили на залізничний вокзал. Фото ДСНС України

Група туристів, яких врятували і доставили на залізничний вокзал. Фото ДСНС України

Гості, серед яких було 12 дітей віком від 1 до 4 років, приїхали з Харкова. Транспорт з ними опинився у водній пастці на вулиці Отамана Головатого тоді, коли вони прямуючи з відпустки на одеській вокзал. На допомогу людям кинулися рятувальники.

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Спочатку рятувальники визволили з пастки дітей. На надувних човнах малечу перевезли на непідтоплену ділянку. Потім переправили туди дорослих. Рятувальники надали свій службовий транспорт, щоб харків'яни встигли на потяг.

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Фото: колаж "Сьогодні"

Щасливі батьки і їхні діти благополучно дісталися до вокзалу і поїхали додому / Фото ДСНС України

Щасливі батьки і їхні діти благополучно дісталися до вокзалу і поїхали додому / Фото ДСНС України

Туристи прибули на вокзал вчасно та ще й залишилися під враженням від оперативного порятунку.

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Нагадаємо, ввечері в четверг на Одесу обрушилася сильна злива. Дощ, який не переривався декілька годин, викликав підтоплення центральних вулиць – Генуезьку, Дерибасівську та Французький бульвар.

Взагалі на цьому тижні декілька регіонів України опинилися під ударом стихії. Наразі у Кіровоградській області ліквідовують наслідки негоди. Через сильну зливу, грози і вітру тут пошкоджені житлові будинки, повалені дерева.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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