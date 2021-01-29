Негода в Україні: досі знеструмлені майже 200 населених пунктів

На вечір п’ятниці, 29 січня, знеструмленими через негоду в Україні залишаються 182 населені пункти у чотирьох областях, а саме: Одеській – 100, Миколаївській – 78, Кіровоградській – 3 і Дніпропетровській – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Про це з посиланням на інформацію Укренерго повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком:

Одеська область – обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ – Одеса, М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган.

Миколаївська область – обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове. ІМР ДСНС продовжує розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги від с. Ганнівка в напрямку Одеської області.

Київська область – обмежено проїзд вантажних транспортних засобів з метою недопущення створення заторів на проблемних ділянках автодороги М-05 Київ – Одеса в Одеській області.

На автодорозі М-05 Київ – Одеса на відрізку Знам’янка – Ревова снігові перемети розчищено, відновлено рух автомобільного транспорту всіх категорій в двох напрямках. На узбіччі автодороги в сторону м. Одеса перебувають вантажні автомобілі, які планують продовжити рух 30 січня.

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Як повідомляє ДСНС, до ліквідації наслідків негоди залучено 2039 осіб та 1613 одиниць техніки.

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Нагадаємо, синоптики попереджають про зміни погоди в Україні. 30-31 січня очікується подальше погіршення погодних умов.

Також писалося, що в Одеській області рятувальники і місцева влада забезпечили харчуванням людей, які застрягли в заторах на трасах.

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