Негода в Україні: досі знеструмлені майже 200 населених пунктів

На вечір п’ятниці, 29 січня, знеструмленими через негоду в Україні залишаються 182 населені пункти у чотирьох областях, а саме: Одеській – 100, Миколаївській – 78, Кіровоградській – 3 і Дніпропетровській – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Про це з посиланням на інформацію Укренерго повідомляє пресслужба ДСНС.
За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком:
- Одеська область – обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ – Одеса, М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган.
- Миколаївська область – обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове. ІМР ДСНС продовжує розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги від с. Ганнівка в напрямку Одеської області.
- Київська область – обмежено проїзд вантажних транспортних засобів з метою недопущення створення заторів на проблемних ділянках автодороги М-05 Київ – Одеса в Одеській області.
На автодорозі М-05 Київ – Одеса на відрізку Знам’янка – Ревова снігові перемети розчищено, відновлено рух автомобільного транспорту всіх категорій в двох напрямках. На узбіччі автодороги в сторону м. Одеса перебувають вантажні автомобілі, які планують продовжити рух 30 січня.
Як повідомляє ДСНС, до ліквідації наслідків негоди залучено 2039 осіб та 1613 одиниць техніки.
Нагадаємо, синоптики попереджають про зміни погоди в Україні. 30-31 січня очікується подальше погіршення погодних умов.
Також писалося, що в Одеській області рятувальники і місцева влада забезпечили харчуванням людей, які застрягли в заторах на трасах.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк