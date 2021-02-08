Русский
$ 27,77
33,28
  1. Новини України

Негода в Україні: всі подробиці снігового апокаліпсису (фото, відео)

8 лютого, 08:08

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

Вже з самого ранку Київ застряг в пробках – дороги майже не чищені

В Україні сьогодні, 8 лютого, у всіх областях вируватиме негода – синоптики прогнозують снігопади, мокрий сніг, крижаний дощ, ожеледицю і сильний вітер до 12 м/с. У деяких регіонах очікуються сильні морози – до -23 градусів. ДСНС разом з місцевою владою розгорнули майже 5 тисяч пунктів обігріву по країні.

Реклама

"Сегодня" веде текстовий онлайн про ситуацію в країні:

8:00 Відповідно до останнього прогнозу синоптиків, негода зачепить усі регіони. Скрізь очікуються опади та сильний вітер – до 12 м/с. Найтепліше буде в Ужгороді – до +9 градусів. В інших областях температура очікується нижчою.

Реклама

07:30 В Києві вночі випав сніг, але комунальники дороги майже не чистили.

В тренді
В українців крали дані при обході блокування "ВКонтакте"
Відео: dtp.kiev.ua

Тож столиця застрягла в численних пробках.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ сніг прогноз негода Украина
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Морози, ожеледиця та снігові замети: у деяких областях зупиниться рух транспорту
Морози, ожеледиця та снігові замети: у деяких областях зупиниться рух транспортуУкраїна
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за долар
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за доларЕкономіка
Мороз, снігопади і вітер: холодний прогноз на найближчі два дні
Мороз, снігопади і вітер: холодний прогноз на найближчі два дніУкраїна
Коронавірус, підсумки тижня: погіршення ситуації на Заході та запис на вакцинацію
Коронавірус, підсумки тижня: погіршення ситуації на Заході та запис на вакцинаціюУкраїна
Коронавірус в Україні: кількість нових випадків за добу різко знизилася
Коронавірус в Україні: кількість нових випадків за добу різко знизиласяУкраїна
Російські найманці блокують вільне переміщення українців на Донбасі – МВС
Російські найманці блокують вільне переміщення українців на Донбасі – МВСДонбас

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти