Негода в Україні: всі подробиці снігового апокаліпсису (фото, відео)

Вже з самого ранку Київ застряг в пробках – дороги майже не чищені

В Україні сьогодні, 8 лютого, у всіх областях вируватиме негода – синоптики прогнозують снігопади, мокрий сніг, крижаний дощ, ожеледицю і сильний вітер до 12 м/с. У деяких регіонах очікуються сильні морози – до -23 градусів. ДСНС разом з місцевою владою розгорнули майже 5 тисяч пунктів обігріву по країні.

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"Сегодня" веде текстовий онлайн про ситуацію в країні:

8:00 Відповідно до останнього прогнозу синоптиків, негода зачепить усі регіони. Скрізь очікуються опади та сильний вітер – до 12 м/с. Найтепліше буде в Ужгороді – до +9 градусів. В інших областях температура очікується нижчою.

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07:30 В Києві вночі випав сніг, але комунальники дороги майже не чистили.

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Відео: dtp.kiev.ua

Тож столиця застрягла в численних пробках.

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