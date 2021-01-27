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Нескоромному оголосили підозру в підготовці вбивства начальника главку СБУ

27 січня, 20:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Екс-заступника глави СБУ розшукують для вручення клопотання про обрання запобіжного заходу

Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації приготування вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

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Як повідомляє прес-служба СБУ, мова йде про ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статті 348 Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо розшуку Нескоромного для допиту як підозрюваного і вручення клопотання про обрання запобіжного заходу.

Головне слідче управління СБУ встановило, що Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова.

Серед доказів, які б підтверджували це, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Расюка, Нескоромна та інших осіб, під час яких обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі.

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За версією слідства, основним мотивом злочину стало те, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екс-команди Нескоромного в СБУ.

Повідомляється, що фігуранти справи розробили детальний план посягання на життя Наумова. Для його виконання Расюк в жовтні 2020 року – січні 2021 підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за Наумовим. Це також підтверджено матеріалами справи і відповідними аудіозаписами.

Співробітники СБУ задокументували їхню протиправну діяльність і попередили скоєння замовного вбивство. При черговій передачі грошей був затриманий Расюк, якому 23 січня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Начальник слідчого управління ГСУ СБУ Анатолий Буліч також зробив заяву про справу щодо організації замовного вбивства Наумова.

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СБУ вбивство замах підозра Андрій Наумов Юрій Расюк Дмитро Нескоромний
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