Русский
$ 27,68
32,98
  1. Новини України

"Ні – вибірковому карантину". Протести підприємців накрили Україну (фото і відео)

19 березня, 13:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Деякі підприємці називають локдаун геноцидом населення

В Україні сьогодні, 19 березня, підприємці у різних містах вийшли на акції протесту проти посилення карантину. Зокрема, мітинги пройшли у Києві, Львові, Дніпрі, Кременчуці, Полтаві, Краматорську та Миколаєві.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", кількадесят осіб зібралися під стінами будівлі КМДА.

Свої вимоги підприємці передали у письмовому вигляді меру міста Віталію Кличку. За їхніми словами, карантин не повинен бути вибірковим.

Також, за даними "Варти 1", у Львові ФОПи мітингували з аналогічними вимогами на площі Ринок. Там посилений карантин буде діяти 9 днів.

Реклама

А в Дніпрі підприємці зібралися на мітинг на площі біля обласної державної адміністрації. Туди з'їхалися ФОПи з різних міст регіону, повідомляє "49000". Вони тримали в руках плакати з написами: "Ні – вибірковому карантину!".

Реклама

Підприємці зазначили, що через карантин безліч працівників звільняються, закриваються магазини. У бізнесменів впав заробіток, немає можливості оплачувати оренду приміщень і торгових точок.

Тетяна, представник бізнесу, назвала локдаун і карантин справжнім геноцидом населення України.

"Локдауни не приводять до покращення ситуації зі здоров'ям українців, але лише добивають звичайних людей", – сказала жінка.

Реклама

У Кременчуці також провели невелику акцію протесту. Як повідомляє "Кременчуцька газета", під мерією зібралися фізичні-особи підприємці з плакатами – SaveФОП.

В тренді
В Україні починається другий етап вакцинації від COVID-19

Люди виступали проти карантину. За словами мітингувальників, багато підприємців змушені були вже згорнути свою діяльність, ще одного локдауну не переживуть.

Крім того, як передає полтавське видання "Зміст", така ж акція пройшла і в обласному центрі під будівлею Полтавської ОДА.

Підприємці вигукували гасла про необхідність справедливого карантину для бізнесу і сказали, що попередні локдауни вводили "для галочки".

Кількадесят підприємців вийшли на протест і в Краматорську, де в даний час розташовується Донецька обласна адміністрація, повідомляє "Суспільне".

На акцію протесту через посилення карантинних обмежень вийшли і в Миколаєві, повідомляють "Новини N".

Зазначається, що мітинг проходив з дотриманням карантинних норм – в масках і з дистанцією.

Підприємці акцентували увагу на тому, що під час карантину страждає саме малий і середній бізнес, а великий продовжує працювати.

Нагадаємо, у Київській області також введуть суворий карантин.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

протести карантин підприємці Украина локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Затриманий зізнався у вбивстві семирічної Маші в Херсонській області
Затриманий зізнався у вбивстві семирічної Маші в Херсонській областіІнші регіони
Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозом
Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозомЗахід
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка
В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапи
В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапиТранспорт
Долар в Україні прискорив зростання: новий курс НБУ
Долар в Україні прискорив зростання: новий курс НБУФінанси
МОЗ збільшив інтервал між дозами Covishield: Ляшко назвав причину
МОЗ збільшив інтервал між дозами Covishield: Ляшко назвав причинуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти