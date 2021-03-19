"Ні – вибірковому карантину". Протести підприємців накрили Україну (фото і відео)

В Україні сьогодні, 19 березня, підприємці у різних містах вийшли на акції протесту проти посилення карантину. Зокрема, мітинги пройшли у Києві, Львові, Дніпрі, Кременчуці, Полтаві, Краматорську та Миколаєві.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", кількадесят осіб зібралися під стінами будівлі КМДА.

Свої вимоги підприємці передали у письмовому вигляді меру міста Віталію Кличку. За їхніми словами, карантин не повинен бути вибірковим.

Також, за даними "Варти 1", у Львові ФОПи мітингували з аналогічними вимогами на площі Ринок. Там посилений карантин буде діяти 9 днів.

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А в Дніпрі підприємці зібралися на мітинг на площі біля обласної державної адміністрації. Туди з'їхалися ФОПи з різних міст регіону, повідомляє "49000". Вони тримали в руках плакати з написами: "Ні – вибірковому карантину!".

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Підприємці зазначили, що через карантин безліч працівників звільняються, закриваються магазини. У бізнесменів впав заробіток, немає можливості оплачувати оренду приміщень і торгових точок.

Тетяна, представник бізнесу, назвала локдаун і карантин справжнім геноцидом населення України.

"Локдауни не приводять до покращення ситуації зі здоров'ям українців, але лише добивають звичайних людей", – сказала жінка.

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У Кременчуці також провели невелику акцію протесту. Як повідомляє "Кременчуцька газета", під мерією зібралися фізичні-особи підприємці з плакатами – SaveФОП.

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Люди виступали проти карантину. За словами мітингувальників, багато підприємців змушені були вже згорнути свою діяльність, ще одного локдауну не переживуть.

Крім того, як передає полтавське видання "Зміст", така ж акція пройшла і в обласному центрі під будівлею Полтавської ОДА.

Підприємці вигукували гасла про необхідність справедливого карантину для бізнесу і сказали, що попередні локдауни вводили "для галочки".

Кількадесят підприємців вийшли на протест і в Краматорську, де в даний час розташовується Донецька обласна адміністрація, повідомляє "Суспільне".

На акцію протесту через посилення карантинних обмежень вийшли і в Миколаєві, повідомляють "Новини N".

Зазначається, що мітинг проходив з дотриманням карантинних норм – в масках і з дистанцією.

Підприємці акцентували увагу на тому, що під час карантину страждає саме малий і середній бізнес, а великий продовжує працювати.

Нагадаємо, у Київській області також введуть суворий карантин.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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