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Немає "своїх і чужих": подружжя з Маріуполя розповіло, як стало прийомними батьками (відео)

18 січня, 19:56

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Всього в родині п'ятеро дітей

У Маріуполі подружжя виховує не тільки трьох біологічних дітей, а й стали батьками для дітей з дитячого будинку. Не приховують, що шлях звикання до нових членів сім'ї був складним.

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"Сьогодні" дізналися, як живе велика сім'я.

Усього в родині Симоненків-Іванців троє рідних і двоє усиновлених дітей. Батьки кажуть, що в родині немає "своїх" і "чужих". Всі записані на одне прізвище.

Дбайливих батьків маленький Андрійко зустрів тільки через рік після народження.

"У нього прокинувся інтерес до життя, що він щоранку відкривав очі і розумів, що він комусь потрібен, що його зараз візьмуть на ручки, розцілують, щось у віконці покажуть", – сказала прийомна мати Оксана Іванець.

Зміни на краще у дитини помітили в перші тижні після того, як його забрали з дитячого будинку. З батьками хлопчик відразу почав робити перші кроки.

Відео: Сьогодні
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А восьмирічну Варю удочерили першою. Анкету дівчинки майбутні батьки побачили на порталі "Сирітству – ні" Фонду Ріната Ахметова. Щоб дитина звикла до нової сім'ї, знадобилося чимало часу і терпіння.

Завдяки порталу "Сирітству – ні" батьків знайшли близько 10 000 хлопчиків і дівчаток.

"З найперших днів роботи Фонд реалізує проєкти національного рівня. Один з найважливіших напрямків діяльності – подолання сирітства та популяризація сімейних форм виховання. Програма та портал "Рінат Ахметов – дітям. Сирітству – ні!" встановили моду на усиновлення, зробили його актуальним і важливим", – сказала директор департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова.

У цьому році родина взяла участь в акції Фонду "Рінат Ахметов – дітям". Діти отримали подарунки та привітання. За останні шість років учасниками акції "Рінат Ахметов – дітям" стали 700 тисяч дітей по всій країні.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зважитися на великі зміни, щоб зробити дітей щасливими.

Крім того, дитячий будинок сімейного типу в Дніпрі отримує допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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усиновлення сім'я маріуполь Фонд Ріната Ахметова Сирітству - ні!

Джерело: Сьогодні

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