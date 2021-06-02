Netflix виправився після скандалу з бандерівцями: що змінили у російському фільмі

Народний депутат Устинова звернулася до українців у США, які допомогли вирішити проблему

Здається, скандал з Netflix через бандерівців вичерпано. Американський стримінговий сервіс виправив титри до фільму "Брат-2", прибравши позначення бандерівців як посібників нацистів.

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Про це повідомила в Facebook народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова.

За її словами, вона звернулася до української діаспори в США і там допомогли вирішити проблему.

"Вчора понеслася "зрада" про те, що Netflix перевів "бандерівець" у фільмі "Брат", як Ukrainian Nazi collaborator ("український посібник нацистів"). Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала бандерівцям-українцям з Кремнієвої долини. Наша діаспора там неймовірна. Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений. Тепер там не nazi, а banderite", – написала Устінова.

Було...

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...і тепер.

Раніше ми писали, що використання Netflix може подорожчати – сервіс тестує нові обмеження щодо спільного використання облікового запису кількома особами, які не є членами однієї сім'ї.