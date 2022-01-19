Невдало пірнув в ополонку. На Київщині Водохреще закінчилося трагедією (фото)

У Київській області під час купання на Водохреще потонув чоловік. Нещастя сталося у селі Крушинка Глевахівської ОТГ.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Подробиці
19 січня о 12:32 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у селі Крушинка на ставку Шкільний під час занурення в ополонку не піднявся на поверхню чоловік.
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На місце прибули п'ять водолазів ДСНС. Тіло чоловіка вдалося знайти о 15:13. Його дістали з води та передали працівникам поліції.
Загиблому було 53 роки.
Місце події. Фото: ДСНС
НП в Києві
У столиці на Водохреще на Оболонській набережній сталася бійка. Кілька чоловіків влаштували конфлікт просто під молитву священника.
Через що почалась бійка, поки не відомо. На відео видно, як одного з чоловіків вдарили і він впав на землю під час молитви священника біля ополонки. На місці були і поліція, і медики.
Які правила слід пам'ятати на Водохреще
- Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.
- Перед зануренням у ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.
- Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
- Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.
- Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.
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