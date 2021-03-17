Невтішний прогноз. Радуцький розповів про четверту хвилю пандемії COVID-19 в Україні

Вже восени на українців чекає наступна хвиля пандемії, вважає депутат

Вже після третьої хвилі коронавірусу в Україні восени може бути наступна хвиля пандемії.

Реклама

Про це в Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Отже, після третьої хвилі нас, скоріше за все, вже восени очікує наступна хвиля пандемії. Чи вдасться її повністю стримати завдяки вакцинації – поки що важко прогнозувати. Варто бути готовим до будь-яких сюрпризів", – написав він.

Він зазначив, що вірус продовжує мутувати, змінюватися і ставати ще більш небезпечним.

"Наразі до аналізу даних, розробки прогнозів епідеміологічної ситуації долучились РНБО, Національна академія медичних наук України, Київська школа економіки, багато інших державних та експертних структур. Всі розуміють, наскільки це важливо", – зазначив Радуцький.

Реклама

Ми також писали, що в НАН спрогнозували: зростання смертності від коронавірусу в Україні спостерігатиметься щонайменше до початку квітня.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про нові штами коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама