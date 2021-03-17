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Невтішний прогноз. Радуцький розповів про четверту хвилю пандемії COVID-19 в Україні

17 березня, 20:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вже восени на українців чекає наступна хвиля пандемії, вважає депутат

Вже після третьої хвилі коронавірусу в Україні восени може бути наступна хвиля пандемії.

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Про це в Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Отже, після третьої хвилі нас, скоріше за все, вже восени очікує наступна хвиля пандемії. Чи вдасться її повністю стримати завдяки вакцинації – поки що важко прогнозувати. Варто бути готовим до будь-яких сюрпризів", – написав він.

Він зазначив, що вірус продовжує мутувати, змінюватися і ставати ще більш небезпечним.

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"Наразі до аналізу даних, розробки прогнозів епідеміологічної ситуації долучились РНБО, Національна академія медичних наук України, Київська школа економіки, багато інших державних та експертних структур. Всі розуміють, наскільки це важливо", – зазначив Радуцький.

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Ми також писали, що в НАН спрогнозували: зростання смертності від коронавірусу в Україні спостерігатиметься щонайменше до початку квітня.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про нові штами коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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вірус коронавірус пандемія Михайло Радуцький
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