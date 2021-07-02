"Невже краще в камуфляжі і смердючих берцях?" – в Міноборони обурюються через скандал на підборах

Курсантки розповіли сайту "Сьогодні", чи подобається їм парадне взуття та що можна було б змінити

Жінка-військовослужбовець відпрацьовує стройовий крок в туфлях. Колаж Сьогодні

взуттєвий скандал навколо каблуків для жінок-військових не збавляє обертів, і сайт "Сегодня" відправився на репетицію, де курсантки відточують майстерність марширувати на підборах. Військові в подробицях розповіли нам про туфлях, в яких на параді на честь дня Незалежності Хрещатиком планують пройти курсантки. А дівчата відповіли всім тим, хто вже другий день поспіль критикує цю ініціативу.

Реклама

Як виявилося, ціна кожної пари – 649 грн. 80 коп, висота каблука 6,5 см.

"На тренуваннях і параді дівчата марширують по введеним близько року тому правилам. Це означає, що нога виноситься (піднімається – Авт.) На 10-15 см, а не на 20 як раніше, носком вперед, твердо ставиться на стопу. Підготовка до параду триває вже місяць. На підборах вже пройшло два тренування. Можу сказати, що у дівчат, у яких не виходило марширувати в берцах, на підборах вийшло набагато краще ", – розповіли нам у військовому інституті київського нацуніверситету ім. Тараса Шевченка.

Самі ж курсантки кажуть, що марширувати вже зручно, хоч туфлі і трохи натирали ноги.

"Але будь-яка нова взуття натирає, потрібно звикнути. Спочатку було незручно стояти. Мозолів у мене немає, тільки великі пальці трохи натерли. Коли йде тригодинна тренування, то нога болить. Але тренування на те і є тренування. З кожним кроком все краще і краще ", – розповіла нам курсантка Єлизавета Кавун.

І додала, що наполягає на тому, що на параді потрібно марширувати в туфлях: "Це буде 30-річчя України. Я вважаю, що ми повинні бути в парадній формі, все марширують в парадній формі. Для мене парад – це велика честь, цього дорогого коштує. Всім тим, хто хайп на темі туфель, я хотіла б сказати, що це просто взуття! У перші дні вся взуття натирає, потрібно їх витримати і все. Є, звичайно, дівчата, які взагалі не ходять на підборах – їм важче ".

Реклама

Розповівши це, Єлизавета показала нам, як буде марширувати на параді. Її ступня була на висоті 15 см від землі, було чути тихий звук каблука. "Можна навіть нижче тримати ногу", – кинув репліку один з її керівників.

Ще одна курсантка, Анастасія Горбенко, каже, що до параду готується з почуттям гордості.

"Ця річниця, 30-річчя Незалежності, повинна бути відсвяткована грандіозно. Ми повинні показати, що Україна гідна бути в НАТО і може боротися з Росією. Що стосується каблуків, то я б його зменшила, просто для нашого комфорту. Але і на цьому непогано . Раніше я часто ходила на підборах – у мене був досвід роботи на подіумі ", – розповіла нам Анастасія Горбенко.

Втім, ближче до вечора тема каблуків знову почала набирати обертів. Нардеп з "Слуги народу" Марина Бардіна заявила, що спілкувалася з міністром оборони і той, нібито, їй повідомив, що взуття для учасниць параду замінять.

"Міністр мені сказав, що розбирається з цією ситуацією і показав картинку взуття, в якій пройдуть учасниці параду. На зображенні були зображені "боти", більше схожі на осіннє взуття. У цьому взутті каблук нижче ", – сказала нам Марина Бардіна.

У свою чергу, наші джерела в Міноборони обурено кажуть, що "хотіли зробити як краще, але ніхто цього не оцінив". "Напевно, на думку політиканів, було б краще, якби дівчата вийшли на парад на честь дня Незалежності в камуфляжі і смердючих берцах. До речі, наскільки я знаю, в наявності є тільки туфлі і берци, про третій варіант мови ніхто не вів ".

Реклама

Чи не знає відповіді на питання про наявність "ботиків" і нардеп Марина Бардіна, яка підняла тему каблуків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив програму святкування 30-й річниці незалежності України. Основним заходом стане військовий парад в Києві за участю іноземних літаків. Також техніку покажуть і в Одесі.