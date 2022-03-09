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Невзоров: Українці б'ються страшніше за "театральних" чеченців – просто вбивають

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 23:10
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Усього за 14 днів війни Росії проти України наша країна змогла розкрити цілу низку міфів про "силу" і "велич" РФ
Невзоров заявив, що українці воюють страшніше за чеченців
Невзоров заявив, що українці воюють страшніше за чеченців / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія здивувала світ тим, з яким успіхом захищає свої землі. У бою наші військові показують себе не гірше за чеченців. Більше того, Україна всього за два тижні війни буквально спалила цілу низку міфів про Росію для світу – про сильну армію, закони, історію тощо.

Про це заявив російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров.

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"Українці, про що я вже попереджав, те, що я бачив на чеченській війні, б'ються не гірше за чеченців, а навіть страшніше. У горян є і в бою якась театральність, романтизм... А українці просто всіх вбивають без передмов і епітафій", - сказав він.

Невзоров зазначив, що українські "Джавеліни", спалюючи КамАЗи та "Панцирі", принагідно спалили масу міфів про Росію.

"З того, що зараз відбувається в Україні, зроблено 99% т.зв. російської історії: це смерть міфу про князів, героїв і Суворових ... Закон – фейк, армія – фейк, економіка – фейк, історія – фейк, велич – фейк. Покірність українців, які чекають на визвольну армію Путіна – фейк", – сказав журналіст.

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