Чоловікам, які незаконно виїхали з України після початку війни, може загрожувати до 10 років в'язниці – законопроєкт

Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради України. Незабаром його можуть ухвалити

Чоловікам, які незаконно залишили територію України після початку вторгнення РФ, може загрожувати срок. Фото: колаж "Сьогодні"

До Верховної Ради внесли законопроєкт, згідно з яким чоловікам, які незаконно залишили Україну після початку вторгнення РФ (24 лютого), може загрожувати до 10 років в'язниці.

Про це стало відомо на сайті ВРУ.

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Ініціаторами законопроєкту є депутати Федір Вениславський, Мар'яна Безугла, Ігор Копитін, Ігор Герасименко та Юрій Здебський.

Хто з чоловіків має право виїжджати з України в умовах війни – роз'яснення прикордонників

Коли Росія напала на Україну, на території нашої країни запровадили воєнний стан. Також Верховна Рада України затвердила указ президента щодо загальної мобілізації. Відповідно до законів всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон.

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На офіційній Facebook-сторінці Державної прикордонної служби опублікували інформацію, хто з чоловіків має право залишати Україну в умовах воєнного стану та загальної мобілізації.

Так, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни мають чоловіки: