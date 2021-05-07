Ні грошей, ні товару: як українців "розводять" в інтернеті

Шахраї вигадують усе нові способи позбавити грошей українців, особливо вони активізувалися останнім часом в інтернеті – заманюють вигідними пропозицями, вдаються до психологічного тиску і навіть погрожують.

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Як людей ошукують в інтернеті та як уберегтися від шахраїв, з’ясували новини "Сьогодні".

Сайти-дублери

Віталій із колегою вирішив придбати мотоцикл. Оголошення знайшли на популярному сайті. Із продавцем нібито порозумілися, але виник один нюанс: той попросив гроші одразу.

"Аргумент продавця був такий: через цей кешбек не потрібно оплачувати доставку, це більш вигідно. Ви нібито заганяєте гроші на цей кешбек, товар приходить на "Нову пошту". Ви його дивитеся. Гроші не кешбек заморожуються. Якщо все окей, то гроші мені відправляються, ви забираєте товар", – розповідає Віталій Югов, житель Києва.

За лічені хвилини отримали посилання для оплати. Це була знайома сторінка відомої пошти, тож нічого не запідозрили і переказали 12 тисяч гривень.

"Після цього коліщатко крутилося-крутилося. Якісь начебто неполадки. І все. Через 5 хвилин цей сайт вже не включався", – каже Віталій.

Відтоді – ані грошей, ані мотоциклу, ані зв'язку з продавцем. Віталій та колега стали жертвами популярного онлайн-шахрайства через фішингові сайти. Тобто підробні сторінки, які дублюють справжні.

"Бувають дуже майстерно зроблені сторінки, але повністю відтворити сторінку знайомого вам ресурсу достатньо складно. Тому треба дивитися зовнішньо, на правильність доменного імені", – каже Віктор Жора, заступник голови Держслужби спецзв’язку та захисту інформації України.

Гроші в борг

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Ще один популярний вид шахрайства в інтернеті: сторінку зламують і намагаються достукатися до друзів користувача із проханням дати грошей у борг. Я й сама неодноразово мала справу з подібним.

У такому разі зловмисники вдаються до психологічного тиску: мовляв, рятуйте, потрапив у скрутне становище, терміново потрібні гроші.

"Якщо ви отримуєте повідомлення в соцмережі або якомусь месенджері – треба передзвонити на телефон. почути голос, перевірити, чи справді таке прохання було. У 99% випадків, звісно, нічого такого не було", – каже Віктор Жора.

Поліція не завадить

Українців, які потрапляли на гачок інтернет-шахраїв, немало, проте більшість потерпілих не звертаються до поліції. А варто було б, каже адвокат Микола Хахула. Адже відповідальність передбачена: від адміністративної до кримінальної. За шахрайство в особливо великих розмірах зловмисникам загрожує навіть до 12 років ув'язнення. Але головне – докази.

"Всю можливу інформацію треба вести в переписці. Адже коли відбулися розмови по телефону – ти можеш забути якісь певні факти і це до своєї заяви про злочин ти не прикріпиш. Коли у тебе будуть скріншоти, відео, аудіо. Тому буде легше вже розібратися в цій справі", – каже адвокат.

Головне правило від опитаних нами експертів: мінімум емоцій, максимум перевіреної інформації.