Ні обшуку, ні допиту: "топ-контрабандист" зі списку РНБО прокоментував звинувачення

Бізнесмен в сфері міжнародної логістики Орест Фірманюк, якого в РНБО назвали організатором "сірих" митних схем у контрабанді товарів господарської групи й тканин, заявив, що до його компанії ніколи не було претензій кримінального характеру.

Реклама

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"В нас не було ні одного обшуку, ні одної карної справи за ці 6 років, які ми працюємо. Ні разу нас не визивали на допити, ніяких претензій кримінального характеру до мене, чи до моїх працівників не було", – сказав Фірманюк.

За його словами, компанія працює на ринку вже шість років під двома брендами

"У нас є зрозумілі і прозорі види діяльності: логістика вантажу з Азії в Україну, ми обслуговуємо п’ять митних терміналів і в нас є невеликий відділ по митному оформленню. Це невелика компанія", – зазначив він.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама