"Жодна поразка не зламає Україну!" – Зеленський подякував збірній за гру

Президент відзначає, що за гру з Англією боляче, але зовсім не соромно

Президент України Володимир Зеленський подякував збірній України за гідний виступ на Євро-2020, незважаючи на поразку в матчі з Англією.

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"Жодна поразка не зламає Україну! Біль пройде, рани загояться, ми будемо досить сильні, щоб встати і йти далі! Ми шкодуємо, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір в топ-8 найсильніших команд Європи. Ми отримали кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія і багато інших", – пише Зеленський.

Як зазначає президент, наша збірна отримала найважливіший досвід і стала ще сильніше.

"Ми маємо прекрасний тренерський штаб, який став ще мудрішим. А значить, наші головні перемоги – попереду! Я вірю, що ми обов'язково проб'ємось на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!" – пише президент.

Зеленський також захопився силою підтримки українцями збірної, яка була в кожному місті – "в фан-секторах, пабах і на звичайних кухнях Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, Донецька, Луганська, Сімферополя, Ялти і КОЖНОГО куточка України!".

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