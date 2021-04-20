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Нічого не порушив, справ не заводили: Тищенко виправдався за вечірку в локдаун

20 квітня, 21:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Депутат каже, що святкували не в ресторані, а всі гості раніше перехворіли і за добу здали тести на коронавірус

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що, зібравши гостей в готелі Fairmont на святкування дня народженняподружжя, карантин не порушив і жодних кримінальних або адміністративних справ проти нього не заводили.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, захід проходив не в ресторані, а в номері готелю, що нібито "абсолютно не заборонено".

"Заборони, пов'язані з обов'язковим карантином, стосуються саме ресторанів. Це легко перевірити і уточнити. Ніяких кримінальних або адміністративних справ немає. І штрафів відповідних за порушення карантинного режиму немає. Так як немає самого факту порушення", – стверджує нардеп.

Водночас Тищенко пообіцяв сприяти поліції в розслідуванні, а суму, витрачену на свято, його дружина внесе в декларацію.

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Депутат додав, що хоче вибачитися перед "українським суспільством", але не перед "викривачами", які "публікують фейки", і готовий нести політичну відповідальність за свої дії.

"Так, можливо я дозволив собі дещо зухвалий вчинок і в цьому моя вина. Хоча на дні народження моєї дружини було трохи більше 20 людей. Між іншим, всі вже перехворіли. Всі здавали тести на ковід за добу", – стверджує він.

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За словами Тищенка, святкування пройшло у вузькому, "майже сімейному" колі і карантину він не порушував, оскільки не збирав гостей у ресторані, і хизуватися цим не збирався.

"Протягом останніх двох років через величезну кількість роботи я практично не приділяв уваги сім'ї. Це мої мотивації... І я не тільки депутат, але і проста людина, у якої теж є сім'я", – заявив він.

Він також вважає все, написане в інформпросторі стосовно вечірки 18 квітня, "хайпом".

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Нагадаємо, інформація про проведення нардепом Тищенком заходу в ресторані готелю Fairmont з'явилася вночі на 19 квітня. Вранці поліція заявила, що відкрила кримінальне провадженняза фактом порушення карантину через проведення банкету.

Ми також повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував публічних осіб за порушення карантинних правил заради святкування дня народження.

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карантин день народження вечірка Микола Тищенко локдаун
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