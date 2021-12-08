Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

"Нічого не пам'ятаю": українець у Польщі витратив у стриптиз-барі 800 тис. грн

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
8 грудня, 11:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Потерпілий припускає, що хтось йому у напій щось підсипали у напій
Після клубу у чоловіка залишилося лише 400 злотих / Колаж "Сьогодні"
Після клубу у чоловіка залишилося лише 400 злотих / Колаж "Сьогодні"

Український заробітчанин у Польщівитратив за вечір у стриптиз-клубі Варшави 120 тисяч злотих, а це 806 404 гривні. Чоловік зізнається, що навіть не пам'ятає, як витратив усі гроші.

Про це пише Mukachevo.net.

Реклама

Як це було

Чоловік розповів, що того вечора разом із друзями гуляли та випивали. Коли компанія проходила повз go-go клуб, красиві дівчата запросили їх усередину.

"Одна з них побачила, що ми трохи випили і запитала, чи ми хочемо продовжити цей приємний вечір. Вона також гарантувала нам, що перший напій буде безкоштовним", – Згадав потерпілий.

Щось підсипали у коктейлі?

Потім до них підсіли кілька дівчат, а потерпілого запросили до якоїсь VIP зали. Що було далі – чоловік не пам'ятає. Потерпілий припускає, що хтось із дівчат або працівників закладу міг підсипати якусь речовину йому у напій.

Реклама

"Підозрюю, що мені щось підсипали в напій, і я перестав розуміти, що роблю. Мені підносили термінал, щоб я вводив PIN. Які там були суми – я не розумів. Майже всі гроші, які були на рахунку, зникли. Залишилось лише 400 злотих", – прокоментував чоловік.

Чоловіка ні до чого не примушували

Клуб надав запис із відеокамер як доказ, що Петра ні до чого не примушували. Зрештою, прокуратура відмовилася порушувати справу, а суд відхилив апеляцію.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

69 640

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти