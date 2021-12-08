"Нічого не пам'ятаю": українець у Польщі витратив у стриптиз-барі 800 тис. грн

Потерпілий припускає, що хтось йому у напій щось підсипали у напій

Після клубу у чоловіка залишилося лише 400 злотих / Колаж "Сьогодні"

Український заробітчанин у Польщівитратив за вечір у стриптиз-клубі Варшави 120 тисяч злотих, а це 806 404 гривні. Чоловік зізнається, що навіть не пам'ятає, як витратив усі гроші.

Про це пише Mukachevo.net.

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Як це було

Чоловік розповів, що того вечора разом із друзями гуляли та випивали. Коли компанія проходила повз go-go клуб, красиві дівчата запросили їх усередину.

"Одна з них побачила, що ми трохи випили і запитала, чи ми хочемо продовжити цей приємний вечір. Вона також гарантувала нам, що перший напій буде безкоштовним", – Згадав потерпілий.

Щось підсипали у коктейлі?

Потім до них підсіли кілька дівчат, а потерпілого запросили до якоїсь VIP зали. Що було далі – чоловік не пам'ятає. Потерпілий припускає, що хтось із дівчат або працівників закладу міг підсипати якусь речовину йому у напій.

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"Підозрюю, що мені щось підсипали в напій, і я перестав розуміти, що роблю. Мені підносили термінал, щоб я вводив PIN. Які там були суми – я не розумів. Майже всі гроші, які були на рахунку, зникли. Залишилось лише 400 злотих", – прокоментував чоловік.

Чоловіка ні до чого не примушували

Клуб надав запис із відеокамер як доказ, що Петра ні до чого не примушували. Зрештою, прокуратура відмовилася порушувати справу, а суд відхилив апеляцію.

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