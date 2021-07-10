Жодних декольте, шортів та міні – у НАУ здійнявся дрескодовий скандал

Заборону ввели, як для викладачів, так і для студентів. Перелік заборон чималий

В НАУ ввели дрескод для студентів та викладачів

Скандал із дрескодом здійнявся в Національному авіаційному університеті і наробив галасу на всю країну. Викладачам та студентам заборонено носити декольте, міні-спідниці, халати, купальники та шорти.

Як заборони пояснило керівництво вишу та що про це думають студенти, дізналась кореспондент "Сьогодні" Ганна Безугла.

Що сталося

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Студентка третього курсу юрфаку Марія каже, що за зовнішнім виглядом студентів у НАУ добре пильнують.

"Не пускають в шортах, в коротких спідницях", – зазначає студентка.

Та віднедавна обмежень ще додали. Розробили спеціальну пам‘ятку щодо зовнішнього вигляду студентів і викладачів. "Аби дисципліну покращити", – сказано в розпорядженні ректора. Серед основних вимог, таких як охайність та зручність одягу, є й інші.

Наприклад, під заборону потрапили і сорочки надто яскраві, і блузи декольтовані. Макіяж – стриманий, спідниця – не вище 10 сантиметрів від коліна. В одязі літнього відпочинку – купальниках, халатах, чи то навіть звичайних шортах – теж на поріг не пустять. І чи не найголовніше: "Одяг повинен відповідати зросту, виражати повагу господаря до самого себе і суспільства".

Як реагують студенти та громадськість

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Анастасія готується стати студенткою НАУ. В шортах і майці, про запроваджений в цьому університеті дрескод дівчина ще не чула. Дізнається від журналістів.

"Вони мають рацію з одного боку, а з іншого боку якось… дрескод був у школі. Університет – це вільний вищий навчальний заклад, тут можна і без цього обійтись", – каже дівчина і вже думає, чи не змінити виш.

Користувачі мережі з таких правил уже кепкують, а інші виші запрошують до себе вступників, аби не стримували себе ні в чому

"Якщо ви "особа жіночої статі", любите мініспідниці і глибокі декольте – вступайте, будь ласка, в КПІ", – жартівливо закликає Київський політех.

Що каже керівництво вишу

Керівництво Національного авіаційного університету такому галасу навколо дрескоду дивуються. Мовляв, правила стриманого стилю у решті університетів теж діють. А сама пам’ятка – це радше рекомендації, а не зобов’язання. Лінійкою міряти довжину спідниць теж ніхто не буде. Але з тлумаченнями деяких правил і в самих виникають труднощі.

На навчання, запевняють, пускатимуть всіх. Якщо ж одяг зовсім не відповідатиме стилю класичному – із бунтівником хіба що бесіду проведуть. Та й самі рекомендації тепер переглянуть, їх принаймні зроблять зрозумілішими.

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