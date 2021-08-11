Ніякого хліба з сіллю – тільки шквальний вогонь: як ЗСУ будуть зустрічати ворога (відео)

Українські військові показали, що буде з агресором в разі вторгнення в Україну – м'ясорубка окупантам забезпечена

ЗСУ готові жорстко зустріти агресора. Колаж "Сьогодні"

На півдні України проходять відразу на п'яти загальновійськових полігонах командно-штабні навчання. До них залучені не тільки військові, але й підрозділи поліції, СБУ, прикордонники і рятувальники.

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Про це повідомляють в Об'єднаних силах ЗСУ.

Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що дії підрозділів відпрацьовуються в умовах активного застосування противником високоточних засобів ураження і засобів радіоелектронної боротьби.

"Навчання мають на меті підвищення оперативних спроможностей органів військового управління у плануванні й управлінні діями в різних видах бойових дій. Це оборонні дії, боротьба з повітряними десантами, диверсійно-розвідувальними групами, ведення територіальної оборони, а також підтримка авіаційними групами сухопутних і морських угруповань", – розповів він.

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Військові тренувалися відбивати удари умовного противника з повітря, зокрема протидіяли висадці десанту умовного противника на оперативні аеродроми.

"В ході активної фази до маневрів залучено винищувальну, штурмову, бомбардувальну, транспортну та безпілотну авіацію Повітряних сил . Їхнім завданням є знищення засобів повітряного нападу противника, нанесення ударів по наземним об’єктам та авіаційна підтримка дій військ в ході виконання завдань. Крім того по угрупованню умовного противника застосовано реактивні системи залпового вогню "Ураган" та "Град", а також ствольну артилерію", – сказав Наєв.

Тим часом морська піхота і групи спеціального призначення за підтримки авіації і надводних сил відпрацювали питання посилення охорони і оборони острова Зміїний. Протитанкові підрозділи провели практичні стрільби прямою наводкою і ракетними комплексами по броньованим об'єктам супротивника.

Військові навчання в Україні

Україна продовжує низку військових навчань. На початку липня закінчилися навчання Sea Breeze, а наприкінці місяця проходили маневри "Три мечі-2021" за участі військових Польщі, Литви та США.

Також українські військові регулярно проводять навчання поблизу окупованого Криму, причому з важким озброєнням на кшталт "Смерчів" і тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Україна готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого щороку зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія почала великі навчання в Криму і поблизу кордонів України. Росіяни задіють велику кількість авіації і кораблів, в тому числі Чорноморський флот поблизу України. Українське військове командування пильно спостерігає за окупантами.

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У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.