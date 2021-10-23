"Ніякої готовності, повний нуль", – Голубовська про зростання захворюваності COVID-19 в Україні

Експерт впевнена, що зараз вже неможливо змінити ситуацію, навіть за допомогою вакцинації населення

У ковідних відділеннях лікарень Одеської області не вистачає койко-місць для пацієнтів. І швидше за все, така ситуація скоро чекає усі регіони України.

Про це заявила в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24" в політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" завідуюча кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України Ольга Голубовська.

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"Ті регіони, де ще не така ситуація, як в Одесі – скоро увійдуть в таку ж абсолютно ситуацію. По-моєму це було абсолютно прогнозовано. І влітку, якщо ви пам'ятаєте, нам вдалося, тоді все було тихо-спокійно. Ніхто ні про що не думав, що штам Дельта вже у всьому світі. що потрібно думати про ліжка, про кисень, про інфекційні стаціонарах...", – говорить Ольга Голубовська.

Вона вважає, що система не була готова до зростання захворюваності коронавірусной інфекцією цієї осені.

"Влітку, коли був спад захворюваності, не платили зарплати, ледве-ледве головні лікарі змогли в інфекційних стаціонарах утримати персонал...Ніякої готовності, повний нуль. А тут раптово, ми знайшли Дельту, тоді ви пам'ятаєте, теж це була окрема історія роботи держави. Мало не в кишені потрібно возити, щоб знайшли. Я не прихильник залякування і не прихильник перекладання на населення недоробки державних інституцій. У нас люди не такі, ще там хтось, немає. Політику потрібно трішечки міняти, не потрібно лякати людей, не треба їх обзивати якимись антивакцинаторами", – додає лікар.

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Вона впевнена, що зараз вже неможливо змінити ситуацію.

"Скільки б ви не вакцинували, ще й треба вміти зараз вакцинувати, щоб не роздути цю епідемію ще більшою мірою. Зараз потрібно поміняти стратегію лікування, для того, щоб знизити навантаження на відділення інтенсивної терапії і ресурс для цього є. Просто треба це впровадити. Так як вона проводиться на вокзалах, так вона 100% може погіршити ситуацію", – заявила Ольга Голубовська.

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Але за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко, система охорони здоров'я – підготовлена.

"Будь-яка система має межі. І досить добре, що сьогодні ми всі з вами можемо не перейти в цій системі кордону. Потрібно провакцинуватися", – говорить Ляшко.

Статистика коронавіруса на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавіруса. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

Всього інфекцію підтвердили у 2 725 385 чоловік. За минулу добу від COVID-19 померло 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

Статистика летальних випадків від коронавіруса

Віктор Ляшко розповів, що без існуючих темпів вакцинації за вчора, 21 жовтня, Україна б мала 795 померлих, але вакцинація врятувала 181 життя.

"За позавчора без вакцинації ми б мали 707 померлих, таким чином врятована 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців, без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятували 143 життя. За останні чотири місяці в Україні вакцинація врятувала 2,5 тисячі життів", – підсумував міністр.

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