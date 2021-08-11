Війська США в Україні: що відповіли у Зеленського

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров розказав, чи повезе Зеленський у США запрошення для американських військових

Никифоров не може сказати, чи готує Зеленський запрошення для Пентагону / Колаж "Сегодня"

Усі зацікавлені сторони дізнаються постфактум, якщо на переговорах між лідерами США Джо Байденом и України Володимиром Зеленським 30 серпня у Вашингтоні підніматиметься питання запрошення американських військових на територію України.

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Про це повідомив під час брифінгу прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Щодо намірів президента, я коментувати не можу. Якщо таке питання підніметься під час переговорів, ми повідомимо вас постфактум", – відповів прессекретар президента України на запитання, чи є наміри у Зеленського запросити Пентагон в Україну.

Никифоров зазначив, що наразі питання про військові бази США в Україні не стоїть на порядку денному переговорів у Вашингтоні, а заява міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова більше гіпотетичний варіант посилення безпеки як України, так і регіону в цілому.

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"Цю заяву пана Резнікова слід трактувати ні як намір, а як гіпотетичний варіант, щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна всерйоз розраховує найближчим часов вдасться до запрошення американців на установлення військових баз. Це ж залежить не лише від слів, але і від консенсусу українського суспільства, і від бажання самого НАТО, і від готовності прийняти той факт, що будь-які кроки в цьому напрямку вони сильно роздратують нашого північного сусіда. Тому я думаю, це лише розмірковування щодо того, як нам посилити нашу безпеку, безпеку України і безпеку в регіоні", – зазначив Никифоров.

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