Шишова ще не поховали, а його дівчина побоюється за своє життя – ексклюзивні подробиці

Смерть Віталія Шишова на цей момент розслідується – у поліцейських є кілька версій

На знімку дівчина Шишова - Божена Жолудь. Фото: колаж "Сьогодні"

Дівчина білоруського опозиціонера Віталія Шишова Божена Жолудь звернулася в українську поліцію із заявою, в якій просить надати їй охорону. Як розповіла кореспонденту "Сьогодні", вона передбачає, що може щось статися.

"Звернулася із заявою в поліцію, тому як продовжую проживати за тією ж адресою, де ми жили з Віталієм. Зробила це через те, що розумію – в разі якоїсь екстреної ситуації нікого може не виявитися поруч", – сказала нам Божена.

Білоруський опозиціонер Шишов ще не похований

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До цього вона додала, що Віталій досі не похований (його знайшли повішеним 9 днів тому, 3 серпня).

"Припускаю, що завтра я зможу отримати необхідну довіреність. Ми з ним не були офіційно розписані, тому необхідний такий документ. Швидше за все, похорони відбудуться в суботу", – уточнила Божена.

На знімку Віталій Шишов. Фото: "Сьогодні"

У поліції є кілька версій

У свою чергу, в МВС нам повідомили, що смерть Віталія Шишова розслідується.

"Розглядається дві версії – вбивство, замасковане під самогубство чи самогубство", – повідомив нам речник міністерства Артем Шевченко.

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За офіційними даними відомства, жодна з цих двох версій поки що не є пріоритетною.

"Смерть настала в умовах неочевидності. Як пам'ятаємо, Шишова виявили в парку, де не було ні відеокамер, ні будь-яких очевидців. Тому слідчі зараз з'ясовують всі обставини", – розповіли нам в МВС.

Річниця протестів у Мінську

У ці ж дні виповнився рік з моменту активної фази протестів у Мінську і того часу, коли багато білорусів поїхали від переслідувань в Україні.

"Білоруси переїжджають в Україну досі. Але найінтенсивніше, звичайно, цей процес був восени минулого року", – розповіла нам одна з білоруських переселенок Інна Зайцева.

У Києві вшанували пам'ять Шишова і підтримали білоруських політв'язнів. Фото: "Сьогодні"

За її словами, смерть Віталія Шишова змінила атмосферу серед них – білорусів, що переїхали в Україну.

"Ми стали більш зухвалими. Страх, що тебе і тут дістануть, призводить тільки до одного – до бажання не віддавати своє життя дешево. Якщо нас можуть убити і тут, то навіщо соромитися? Наприклад, я зараз шкодую про те, що не відбулося силового варіанту в Білорусі. Чи не мишею ж під віником сидіти. Шкодую, що у мене під сукнею не було гранати. Що стосується смерті Віталія – ми всі переконані, що це була операція КДБ. Найняли вони когось місцевого – не відомо. У нас немає ніяких сумнівів в тому, що Віталік помер насильницькою смертю", – каже Інна Зайцева.

Раніше ми писали, що:

в Києві вшанували пам'ять Шишова і підтримали білоруських політв'язнів;

і підтримали білоруських політв'язнів; Лукашенко зажадав у спецслужб України відповіді, хто вбив білоруського активіста Віталія Шишова.