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"Нікого не повинно непокоїти": у Путіна пояснили війська поблизу України

1 квітня, 15:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останнім часом помічена військова активність Росії поблизу українських кордонів

Переміщення військової техніки поблизу кордонів не несе загрози для України. У Кремлі також черговий раз цинічно відхрестилися від присутності російських військових на Донбасі.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він послався на те, що нібито поблизу російських кордонів теж підвищена військова активність країн НАТО і Росія просто перебуває напоготові.

"Російська Федерація переміщує збройні сили в межах своєї території на свій розсуд. Це не повинно нікого непокоїти, це ні для кого не становить жодної загрози. Російська Федерація вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів", – сказав Пєсков.

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При цьому в Кремлі відхрестилися від участі у війні на Донбасі, звинувативши Київ у можливій ескалації конфлікту.

"Стосовно участі російських військ у збройному конфлікті на території України, російські війська ніколи не брали в ньому участь і не беруть", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав, скільки військ РФ на Донбасі, в Криму та на кордоні. Він зазначав, що останнім часом під виглядом навчань Росія нарощує війська поблизу кордону України.

Тим часом американська преса пише, що боєготовність Європейського командування армії США підвищили до максимального рівня через стягування Росією своїх військ до кордонів України. Американці зараз оцінюють ймовірність бойових дій як "потенційну неминучу кризу". Пентагон теж звинуватив Росію в ескалації на Донбасі.

Відео: Сьогодні

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