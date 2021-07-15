Русский
$ 27,3
32,25
  1. Новини України

"Ніхто не утримався": у "Слузі народу" вже точно визначилися з заміною Авакову

15 липня 2021 14:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Слуги народу проведуть засідання фракції, після якого передадуть Шмигалю підписи з пропозицією кандидатури на пост глави МВС

Слуги народу підтримують призначення Монастирського. Колаж "Сьогодні"

Слуги народу підтримують призначення Монастирського. Колаж "Сьогодні"

Після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, фракція "Слуга народу" повністю підтримує призначення на цю посаду свого колеги, главу парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського. "Слуги" готують звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Реклама

Про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, передає УНІАН.

За її словами, вже зібрані 226 підписів "слуг народу" під поданням від фракції прем'єру з пропозицією призначити головою МВС Монастирського.

"Не бачила жодної людини, яка б утрималася", – сказала Кравчук.

Вона додала, що сьогодні відбудеться засідання фракції і підписи будуть передані прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, а він уже внесе до парламенту подання щодо кандидатури Монастирського.

Не пропусти!
В тренді
Порошенко радісно відреагував на рішення КСУ – переміг російські серіали
Петро Порошенко
Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового голову МВС.

У свою чергу сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло глави МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)Україна
Чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги Мендель
Чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги МендельВлада
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словамиУкраїна
В одному абзаці. Все, що потрібно знати про відставку Авакова
В одному абзаці. Все, що потрібно знати про відставку АваковаУкраїна
Карантин закінчився? Чому боржники з комуналки стали отримувати квитанції зі
Карантин закінчився? Чому боржники з комуналки стали отримувати квитанції зі "штрафами"Економіка
Ексглава ОП Богдан вульгарно пожартував про відставку Авакова і його
Ексглава ОП Богдан вульгарно пожартував про відставку Авакова і його "Честь маю"Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти