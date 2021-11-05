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Низька сатурація та висока температура. Як змінився COVID-19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
5 листопада, 13:28
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Медики розповідають, що за два роки пандемії хвороба стала небезпечнішою і почала проходити не так, як у перших хворих
В Україні реанімації поповнюються пацієнтами з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні реанімації поповнюються пацієнтами з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

За весь час пандемії симптоми коронавірусу змінилися. Хвороба частіше проходить у тяжкій формі, а після одужання пацієнту потрібна реабілітація.

Про це медики 5-ї клінічної лікарні Києва ексклюзивно розповіли сайту "Сьогодні".

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Як змінився COVID-19

"Зараз це швидкий розвиток хвороби, різке падіння сатурації, а також діарейний та температурний синдроми, такого стало більше", – розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Ельміра Мамедова.

Також пацієнти мають високий ризик тромбоутворення.

"При лікуванні використовуються препарати для розрідження крові. Якщо їх не застосовувати, то утворюються тромби, а потім жахливі наслідки", – додає Мамедова.

Лікарі стверджують: якщо людина вакцинована, то вона значно простіше перенесе хворобу і не потрапить до реанімації. Якщо взагалі захворіє.

Головні симптоми ковіду у вакцинованих:

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  • ломота у тілі;
  • температура до 38;
  • втрата нюху.

Після виписки потрібно лікуватися далі

Людям після коронавірусу треба продовжувати лікування, але вже у психолога. У багатьох пацієнтів починається постковідний синдром.

Можуть бути:

  • депресія,
  • порушення сну,
  • тривожність,
  • безсоння.

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