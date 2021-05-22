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Ніч музеїв та фестиваль середньовічного бою – анонси СЬОГОДНІ

22 травня, 07:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 22 травня в Україні та за кордоном в одному місці

У суботу, 22 травня, найсильніші бійці України візьмуть участь у фестивалі середньовічного бою, а також всі нарешті дізнаються, хто переміг на "Євробаченні". Що ще заплановано в суботу – дивіться в нашій добірці анонсів.

Україна

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Субота, 22 травня

9:30 – XIX міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup 2 021 (Палац спорту).

11:00 – захід в рамках акції "Ніч музеїв" у NAMU (Національний художній музей України).

13:00 – Транс-марш на Михайлівській площі.

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Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
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13:30 – фестиваль середньовічної бою "Зов героїв" за участю найсильніших бійців України в "Парку Київська Русь".

Також в Роттердамі (Нідерланди) відбудеться фінал міжнародного конкурсу пісні "Євробачення".

Так, в Україна починає налагоджуватися погода, і на вихідних буде дуже тепло. У суботу без дощів, а в неділю в деяких областях країни буде гриміти.

Раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав в коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.

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