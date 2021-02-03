"Нічний хижак": чому бойовики бояться унікальну українську снайперку (відео)

Зброя, народжена на війні. Бойовики із острахом називають її "Нічним хижаком". Снайперську гвинтівку великого калібру сконструювали українські добровольці ще 2014 року. З нею кіборги боронили Донецьке летовище. Дальність і влучність вражають – це понад три кілометри. Однак за п'ять років ефективної роботи на фронті "Нічний хижак" досі не дістав широкого застосування в Збройних силах України.

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Заплутані сліди "Нічного хижака" для новин "Сьогодні" вивчав Мирослав Откович.

Завод "Маяк" розташований на проспекті Степана Бандери у Києві. Його продукція – мрія кожного меломана часів Радянського Союзу. За понад 100 років асортимент широкий: патефони, магнітофони, телевізори. Втім, все це лише прикриття. Головне стратегічне завдання заводу "Маяк" – це виробництво зброї.

Нас ведуть довгими коридорами та дозволяють пройти у двері, за якими пахне мастилом, а замість колись популярної музичної апаратури гверова сталь. На головному стенді – "Нічний хижак". Піхотна "гармата" великого калібру.

Головний конструктор заводу "Маяк" Олександр Гордєєв каже, що гвинтівка спроектована професійними військовими, тому її застосування в конфлікті на Донбасі має бути максимально ефективним:

"Три тисячі метрів – це абсолютно нормальна вирішувана ситуація. За 700 метрів тебе не чути, за 800 метрів тебе не видно в тепляк (тепловізор – Ред.). А ти прилітаєш на 3000 з плюсом. Легка броньована техніка – не виживає ніхто. Танк знімається з приладів навігації. Не треба проникати в заброневий простір. Ти просто вибиваєш йому навігаційні прилади, прилади прицілювання, той же кулемет, який у нього стоїть. І він перетворюється на трактор".

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Піхотна "гармата" вже довела свою ефективність під час оборони Донецького аеропорту, втім, її так і не взяли на озброєння української армії. Нею досі користуються лише окремі підрозділи, і те на власний страх та ризик.

Журналісти новин "Сьогодні" приїхали з Києва в Лозову слідами "Нічного хижака". Це зброя, якої офіційно не існує. Але фактично на фронті вона воює з 2015 року.

Легендарний комбат 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас" з позивним "Філін" на фронті вже дев’ять ротацій поспіль. Саме йому належить ідея створення далекобійної та безшумної піхотної "гармати". Відтоді зброя регулярно знищує ворогів на передовій.

У Мар’янівці напроти наших позицій був терикон. До нього була відстань 3600 метрів. Наш снайпер влучним пострілом зняв бойовика, якого просто рознесло на шматки. Відтоді серед загонів російських найманців з’явився міф про таємну зброю, завезену американцями. Тоді як насправді за кожним влучним пострілом стояв "Нічний хижак".

На відео можна побачити випробування піхотної гвинтівки, максимально наближені до бойових умов. Віддача в плече мінімальна. А зверніть увагу на склянку з водою – її встановили поруч зі стволом. Постріл і трохи диму, втім, без спалаху, і жодної краплі пролитої води.

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Аби з’ясувати остаточну долю "Нічного хижака", ми надіслали інформаційний запит до Міністерства оборони України. У відповідь отримали запевнення – така зброя армії потрібна:

"Генеральним штабом Збройних Сил України відпрацьовано пропозиції до основних показників державного оборонного замовлення на 2021 рік, якими передбачено закупівлю великокаліберних гвинтівок калібру 14,5 мм для забезпечення потреб ЗС України".

Отже, "Нічному хижаку" в Збройних силах України бути. А поки гвинтівка великого калібру в надійних руках. Разом із передовими загонами окремого штурмового батальйону "Донбас" вона несе бойове чергування.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 2 лютого під Торецьком на Донбасі ворожий снайпер застрелив українського військовослужбовця.

А 30 січня помер 26-річний військовий Роман Дзюбенко, поранений 26 січня неподалік Новоолександрівки в Луганській області. Ворожа куля пробила наскрізь каску воїна.

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