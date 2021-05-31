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Вночі холод, а вдень – дощі: якою буде погода у перший день літа

31 травня, 17:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Завтра жителям кількох областей не пощастить – очікуються сильні зливи і неприємний вітер

Прогноз погоди на 25 травня

Прогноз погоди на 25 травня / Фото: Getty Images

Календарне літо почнеться в Україні з дощів і без спеки. 1 червня мокро в більшості областей, а до цього додасться сильний вітер і не особливо літня температура – нижче за 20 градусів.

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Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Відео: Сьогодні

У вівторок над Кримом і Приазов'ям розташується циклон (карта), який своїми атмосферними фронтами намочить значну частину території України.

Дощі та місцями сильні зливи завтра очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей.

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У західних областях невеликі дощі чергуватимуться з проясненнями.

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Вночі холод, а вдень – дощі: якою буде погода у перший день літа
Прогноз погоди на 25 травня

Очікується сильний вітер східного і північно-східного напрямів.

Температура повітря – 13-19 градусів, хіба що в Приазов'ї повітря прогріється до +20.

А найближчої ночі на півночі та заході країни всього 4-8 градусів.

У Києві завтра без опадів, але свіжо: вночі 4-7 градусів, вдень 14-17 градусів і поривчастий вітер.

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Зазначимо, травень в Україні видався досить дощовитим і не особливо спекотним (за винятком кількох днів). Наші експерти – завідувач відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух та найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань – розповіли "Сьогодні" про прогноз погоди на літо.

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