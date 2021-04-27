Вночі мороз, вдень – до +15: синоптик уточнила прогноз на середу

У середу, 28 квітня, погода почне налагоджуватися: ніяких дощів і снігу, вдень потеплішає до 14 градусів. Але ось найближча ніч ще буде морозною. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Вночі ще заморозки, 1-3 градуси нижче нуля.
Вдень температура повітря підніметься до 11-15 градусів тепла.
Хіба що в Сумській області буде холодніше, 8-10 градусів.
Ніяких опадів, сонячно.
У Києві вночі заморозки, а вдень до +13.
А що на Великдень?
За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2 травня на заході, півночі та в центрі країни очікуються зливи, поривчастий вітер і грози.
Температура повітря порадує, 17-23 тепла
У Києві на Великдень сонячно, гроза і 18 градусів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.
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