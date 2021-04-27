Русский
$ 27,86
33,65
  1. Новини України

Вночі мороз, вдень – до +15: синоптик уточнила прогноз на середу

27 квітня, 14:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Після несподіваного снігу і морозних ночей в Україну потихеньку повертаються потепління і сонце

У середу, 28 квітня, погода почне налагоджуватися: ніяких дощів і снігу, вдень потеплішає до 14 градусів. Але ось найближча ніч ще буде морозною. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Вночі ще заморозки, 1-3 градуси нижче нуля.

Вдень температура повітря підніметься до 11-15 градусів тепла.

Хіба що в Сумській області буде холодніше, 8-10 градусів.

Ніяких опадів, сонячно.

Реклама

У Києві вночі заморозки, а вдень до +13.

В тренді
В Україні є два кандидати на COVID-вакцину – Степанов

А що на Великдень?

За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2 травня на заході, півночі та в центрі країни очікуються зливи, поривчастий вітер і грози.

Температура повітря порадує, 17-23 тепла

Реклама

У Києві на Великдень сонячно, гроза і 18 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)Інші новини
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)Новини ЖКГ
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валют
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валютФінанси
Долар покотився вниз: якого курсу очікувати на травневі та Великдень
Долар покотився вниз: якого курсу очікувати на травневі та ВеликденьФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти