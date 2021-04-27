Вночі мороз, вдень – до +15: синоптик уточнила прогноз на середу

Після несподіваного снігу і морозних ночей в Україну потихеньку повертаються потепління і сонце

У середу, 28 квітня, погода почне налагоджуватися: ніяких дощів і снігу, вдень потеплішає до 14 градусів. Але ось найближча ніч ще буде морозною. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Вночі ще заморозки, 1-3 градуси нижче нуля.

Вдень температура повітря підніметься до 11-15 градусів тепла.

Хіба що в Сумській області буде холодніше, 8-10 градусів.

Ніяких опадів, сонячно.

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У Києві вночі заморозки, а вдень до +13.

А що на Великдень?

За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2 травня на заході, півночі та в центрі країни очікуються зливи, поривчастий вітер і грози.

Температура повітря порадує, 17-23 тепла

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У Києві на Великдень сонячно, гроза і 18 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.

Відео: Сьогодні

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