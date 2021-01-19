Нова лазерна корекція зору: реальність 3D 2021 року

Технологія дає можливість перейти на новий рівень точності та комфорту для пацієнтів

Про 3D візуалізації лазерної корекції розповідає експерт "Британського офтальмологічного центру" Ковригіна Катерина Ігорівна.

Вперше в Україні була проведена лазерна корекція зору за технологією IQ LASIK Oxygen 3D. Ця технологія передбачає використання замість мікроскопа двох відеокамер високої роздільної здатності з вивиденням широкоформатного зображення операційного поля на екран. Хірург використовує спеціальні 3D-пристрої, що переводять зображення з екрану у тривимірний формат, що бачать усі співробітники операційної бригади – офтальмохірурги, операційні медичні сестри, медичний інженер – і якій транслюється в режимі реального часу у відеосховище.

У пацієнта можуть виникнути деякі питання. Відповімо на найбільш поширені.

Скорочення часу перебування в операційній. Раніше операція на два ока займала до 10 хвилин, зараз не більше 3 хвилин. Оптимізація робочого процесу обумовлена ​​більш злагодженою роботою операційної бригади. Кожен фахівець, надівши 3D-окуляри і спостерігаючи за ходом операції на екрані, розуміє, на якому етапі операція і, не чекаючи команди офтальмохірурга, готує все необхідне для подальшої роботи. Так, операційна медсестра заздалегідь готує потрібний інструмент, а медичний інженер без затримок запускає необхідну програму корекції, прописану для кожного пацієнта. До впровадження 3D-технології операційне поле бачив через мікроскоп тільки хірург. Зараз кожен член операційної бригади, контролюючи хід операції, максимально швидко виконує свою роботу. Звичайно час самої корекції не включає у себе підготовку пацієнта, час на його візит. Високий рівень візуалізації дозволяє хірургові бачити найменші деталі в процесі лазерної операції. При роботі зі структурами ока у режимі 3D, контрольовані надійною системою багаторазового контролю сканерів маніпуляції хірурга стають точнішими. Це важливо, тому що від точності дій хірурга багато у чому залежить результат операції. Значно виріс рівень комфорту пацієнта: більше немає сліпучого світла, а відповідно – немає і рефлекторної реакції на цей несприятливий фактор. Пацієнти відзначають, що не відчувають серйозного дискомфорту під час проведення лазерної корекції зору. І це можливо тільки у нас, при застосуванні 3D-системи лазерної корекції зору. Коли пацієнт заходить в операційну, він має бачити надтонкий екран на спеціальній підставці, на який транслюється зображення сканерів лазерної системи, якщо цього немає, це вчорашній день лазерної корекції. Зниження ризику помилки завдяки більш фізіологічному положенню хірурга під час роботи. До впровадження 3D-системи офтальмохірург змушений був працювати в операційній, схилившись над мікроскопом багато годин поспіль. Це призводило до підвищеної стомлюваності, дратівливості і, як наслідок, підвищувалася ймовірність допущення помилки під час роботи.

Підводячи підсумок, з упевненістю можна сказати, що новітня система візуалізації 3D від True Vision (США) у поєднанні з ексимерним лазером останнього покоління зарекомендувала себе із найкращого боку. Ця технологія дає можливість перейти на новий рівень точності та комфорту для пацієнтів, які вибирають "Британський офтальмологічний центр". Ми повністю оновили програмне забезпечення систем лазерної корекції у 2021 році – замінили обладнання і впровадили абсолютно новий інтерфейс.

І зберегли старі ціни минулого року на абсолютно нову систему лазерної корекції зору у 2021 році в інтересах наших пацієнтів.

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