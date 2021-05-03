"Нова пошта" бере участь в унікальній акції до 150-річчя Лесі Українки

Компанія "Нова пошта" візьме участь в акції до ювілею української поетеси і письменниці Лесі України – доставить унікальні збірники видань її робіт в сотні бібліотек.

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Про це повідомляє газета день.

День народження Українки цьогоріч відзначається на державному рівні – до такої важливої дати Український інститут книги за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики випустив повну нецензуровану академічну збірку її творів у 14 томах.

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Особливу увагу приділили її рукописам та чернеткам.

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На сам проєкт витратять понад 6,2 млн гривень – цього вистачить на 1312 комплектів видань. "Нова пошта" доставить їх у 220 бібліотек по всій Україні, але грошей за це не візьме.

"Ми вдячні "Новій пошті" за розуміння важливості швидкої і безкоштовної доставки видання до бібліотек усіх регіонів", – говорить директор Українського інституту книги Олександра Коваль.

Виконавчий директор "Нової пошти" Олександр Бульба назвав честю для компанії приєднатися до проєкту.

"Підтримка креативної індустрії зараз як ніколи важлива. Тому ми взяли на себе зобов’язання доставити це унікальне зібрання творів до бібліотек, щоб якомога більше українців, зокрема молоді, могли ознайомитися з літературною спадщиною нашої країни", – каже Бульба.

Ознайомитися з повним зібранням творів Лесі Українки можна буде і онлайн.

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Нагадаємо, що 150 років з дня народження поетеси виповнилося 25 лютого. До цієї пам'ятної дати ведучі телеканалу "Україна" зачитали лірику Лесі Українки.

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Також повідомлялося, що з цього приводу Нацбанк випустив 300 срібних банкнот номіналом в 200 гривень – вони успадкували дизайн купюри аналогічного номіналу, яка почала ходити у 2020 році.