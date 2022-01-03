Нова хвиля "Омікрону" та бустерна доза для всіх: все про COVID-ситуацію в Україні

У нашій країні очікується зростання захворюваності на коронавірус, зумовлене штамом "Омікрон"

В Україні може бути нова хвиля коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу зафіксували понад 1 тисячу хворих на коронавірус. До того ж вже цієї зими очікується нова хвиля COVID-19.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу 2 січня в Україні зафіксовано 1804 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 97, а медпрацівників – 24.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1168 осіб;

летальних наслідків – 114;

одужало – 2537 осіб.

За весь час пандемії в Україні

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захворіли – 3 676 342 особи;

одужало – 3479725 осіб;

летальних наслідків – 96 301.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 532;

Вінницька область – 55;

Волинська область – 30;

Дніпропетровська область – 92;

Донецька область – 66;

Житомирська область – 18;

Закарпатська область – 51;

Запорізька область – 30;

Івано-Франківська область – 60;

Київська область – 111;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 4;

Львівська область – 112;

Миколаївська область – 26;

Одеська область – 64;

Полтавська область – 104;

Рівненська область – 19;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 79;

Харківська область – 72;

Херсонська область – 39;

Хмельницька область – 20;

Черкаська область – 56;

Чернівецька область – 59;

Чернігівська область – 21.

Коли Україну може накрити хвиля "Омікрону"?

В Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус, зумовлене штамом "Омікрон". А зараз у країні ще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта". Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, у ситуації з COVID-19 Україна йде з невеликим запізненням щодо ЄС.

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