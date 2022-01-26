Нова хвиля кібератак? Хакери зламали сайт України

Хакери здійснили кібератаку на сайт Ukraine.ua, який веде Міністерство закордонних справ. В результаті інтернет-ресурс протягом кількох годин був недоступний.
Про це повідомили у МЗС.
Станом на 13:00 доступ до сайту відновлено, але роботи ще продовжуються. Фахівці МЗС України намагаються повністю поновити стабільну роботу ресурсу. Найближчим часом можливі тимчасові проблеми з доступом.
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Ukraine.ua – це офіційний сайт України, який перебуває у віданні Міністерства закордонних справ України та Українського інституту.
Що відомо про атаки
У ніч із 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку веб-сайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а у Мінкульті розповіли, що за атаками стоїть Росія.
- Кібератаку на українські сайти могло зробити хакерське угруповання UNC1151, пов'язане з білоруською розвідкою. Про це сказав заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк агенції Reuters.
- Хакери намагалися приховати "російський слід" – у повідомленні з погрозами вони писали про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі", натякаючи, що це зробила Польща.
- Якби хакери цієї ночі вкрали дані українців із програми "Дія", це була б найпотужніша атака в історії України. За допомогою цієї інформації зловмисники могли б шантажувати людей та навіть переписувати майно на інших осіб.
- Атака хакерів виявилася набагато серйознішою та технічно досконалішою порівняно зі збоєм у липні минулого року.