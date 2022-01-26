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Нова хвиля кібератак? Хакери зламали сайт України

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 14:25
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На сайт України, що належить МЗС, хакери здійснили атаку – що відомо про злом
Сайт України зламали хакери
Сайт України зламали хакери / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери здійснили кібератаку на сайт Ukraine.ua, який веде Міністерство закордонних справ. В результаті інтернет-ресурс протягом кількох годин був недоступний.

Про це повідомили у МЗС.

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Станом на 13:00 доступ до сайту відновлено, але роботи ще продовжуються. Фахівці МЗС України намагаються повністю поновити стабільну роботу ресурсу. Найближчим часом можливі тимчасові проблеми з доступом.

Ukraine.ua – це офіційний сайт України, який перебуває у віданні Міністерства закордонних справ України та Українського інституту.

Що відомо про атаки

У ніч із 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку веб-сайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а у Мінкульті розповіли, що за атаками стоїть Росія.

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  • Кібератаку на українські сайти могло зробити хакерське угруповання UNC1151, пов'язане з білоруською розвідкою. Про це сказав заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк агенції Reuters.
  • Хакери намагалися приховати "російський слід" – у повідомленні з погрозами вони писали про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі", натякаючи, що це зробила Польща.
  • Якби хакери цієї ночі вкрали дані українців із програми "Дія", це була б найпотужніша атака в історії України. За допомогою цієї інформації зловмисники могли б шантажувати людей та навіть переписувати майно на інших осіб.
  • Атака хакерів виявилася набагато серйознішою та технічно досконалішою порівняно зі збоєм у липні минулого року.

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