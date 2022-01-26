Нова хвиля кібератак? Хакери зламали сайт України

На сайт України, що належить МЗС, хакери здійснили атаку – що відомо про злом

Сайт України зламали хакери / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери здійснили кібератаку на сайт Ukraine.ua, який веде Міністерство закордонних справ. В результаті інтернет-ресурс протягом кількох годин був недоступний.

Про це повідомили у МЗС.

Реклама

Станом на 13:00 доступ до сайту відновлено, але роботи ще продовжуються. Фахівці МЗС України намагаються повністю поновити стабільну роботу ресурсу. Найближчим часом можливі тимчасові проблеми з доступом.

Ukraine.ua – це офіційний сайт України, який перебуває у віданні Міністерства закордонних справ України та Українського інституту.

Що відомо про атаки

У ніч із 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку веб-сайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а у Мінкульті розповіли, що за атаками стоїть Росія.

Реклама