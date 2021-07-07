Нова хвиля захворюваності буде цього літа: з яких регіонів може початися спалах COVID-19?

Нова хвиля почнеться не восени. Цілком ймовірно, що ріст захворюваності почнеться вже в липні через дельта-варіант коронавірусу, який виявили в Україні

Колаж: фото REUTERS

"Дельта"-варіант коронавіруса вже в Україні. Штам "Дельта" агресивніший, ніж попередні варіанти, вдвічі частіше призводить до госпіталізації і в півтора рази частіше – до реанімації.

Україну нова хвиля захворюваності може накрити цього літа. В кінці липня-серпні "дельта"-варіант може достатньо поширитися, щоб призвести до нового спалаху в Україні.

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З вересня захворюваність тільки погіршиться. В школи, дитсадки повернуться діти, які є основними безсимптомними переносниками вірусу. В університети з усієї країни з’їдуться студенти, що теж вплине на захворюваність в країні.

Звідки почнеться спалах нової хвилі захворюваності, розбирався "Сьогодні".

В яких регіонах може статися спалах?

Донецька і Луганська області. Ймовірність, що спалах почнеться з цих регіонів нині дуже висока, бо вони межують з Росією. В РФ зараз катастрофічна ситуація із захворюваністю і смертністю через варіант "Дельта". До того ж, на окупованих територіях Донецької і Луганської областей взагалі неконтрольована і невідома ситуація із захворюваністю, а вакцинація там не проводиться. А населення їздить як в РФ, так і на неокуповані території Донеччини, Луганщини та решту областей, поширюючи небезпечний штам.

Поки захворюваність у цих регіонах не надто відрізняється. Проте якщо взяти окремі населені пункти, то в Покровську вже зайнято понад 94% реанімаційних ліжок, в Краматорську — 60%. Це може говорити, що люди звертаються до лікарні на пізніх етапах хвороби, бо вільних місць із апаратами ШВЛ ще багато.

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З Європи йде небезпечний штам коронавіруса. Фото: REUTERS / Henry Nicholls

Так само під ризиком Харківщина та Сумщина. Через міграції населення в областях буде збільшуватися число носіїв дельта-штаму.

Зайнятість місці в реанімаціях в Харківській і Сумській областях вища ніж в решті регіонів. На Харківщині занято 31% ліжок інтенсивної терапії, а на Сумщині — 37%. При тому, що вільних ліжок із ШВЛ ще досить багато.

Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород. Найбільш складна ситуація минулі дві хвилі з захворюваністю і летальністю від COVID-19 була саме на Івано-Франківщині, Закарпатті і Чернівецькій області.

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На початку пандемії спалах на Івано-Франківщині пов’язували з поверненням з-за кордону місцевих. Весняну хвилю пов’язували з відпочивальниками у Буковелі. Прийдешня хвиля буде пов’язана з двома чинниками: туристами і заробітчанами.

Спалах може початися цього літа / Фото: REUTERS

Київ і Львів. У Києві й у Львові – найбільша кількість туристів і не тільки внутрішніх. Оскільки велика кількість країн Європи ще не відкрили кордони, то в іноземці їдуть до Києва та Львова. В тому числі британці, де наразі спалах через "дельта"-варіант, а також туристи з Саудівської Аравії, Мексики тощо.

Одеса. Ризики, що спалах почнеться з Одеси, є, але не вищі, ніж у згаданих областях. Хоча здавалося б, через наплив туристів тут чи не найбільші ризики прийдешнього спалаху. Однак в Одесу їдуть переважно самі українці.

Є ще один варіант

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Є висока ймовірність, що спалах буде непрогнозований, тобто виникнути він може будь-де.

Початок спалаху – досить випадковий процес. Спалах може початися будь-де, також вважає Ігор Бровченко, голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Що нині відбувається і скільки є часу?

В Україні наразі ситуація дуже хороша, а після виявлення "дельта" ще не проявилась.

У нас йде спад зі стабільними темпами, лікарні розвантажуються. У країні менше 10% ліжок зайняті, і спад продовжується.

Нажаль, спрогнозувати, скільки часу мине від виявлення штаму до спалаху, неможливо, каже Ганіченко. В країнах, де переважає дельта, немає залежності. Навіть країни, де добре секвенують, немає такого, що тільки но виявили дельта-варіант і там невдовзі почався спалах.

Але цілком можливо, що ріст захворюваності почнеться влітку, а не восени.

"Коли захворюваність обернеться на зростання – невідомо. Це може бути і в липні. Ми в Київській школі економіки вважаємо, що захворюваність не буде чекати осені. Сезонність, скоріше за все, змінюється більш поширюваними варіантами з занесенням в Україну більшої кількості джерел спалаху через відпустки, переважно з інших країн", – зазначає Ганіченко.

Проте до того, як почнеться спалах, потрібно максимально знизити захворюваність, бо коли спалах почнеться, то вона почне подвоюватися.

Тому що нижче у нас упадуть показники захворюваності, то більше у нас буде часу до нової хвилі. Бо епідемія розвивається за геометричною прогресією.

"Захворюваність у певний момент при зростанні починає подвоюватися кожні 10-14 днів. Якщо ріст почнеться з 100 нових випадків, то до 1000 можна виграти кілька тижнів. Тому наразі не варто розслаблятися, і весь час, який у нас є, використати для того, щоб максимально знизити показники, які у нас є", – розповів Бровченко.

Нагадаємо, днями міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що через поширення нового штаму "Дельта" Кабмін вводить нові правила в'їзду до України.

З 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, потрібно зробити експрес-тест на антиген SARS-CoV-2. Або встановити додаток "Вдома" для проходження 14-денної самоізоляції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Львові посилять карантин через штам "Дельта". За словами мера міста, влада активно моніторить ситуацію щодо нового штаму коронавірусу.

Тим часом, в Україні померла людина після щеплення препаратом Pfizer. Детальніше про це дивіться в нашому сюжеті:

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