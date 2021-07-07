Нова хвиля захворюваності буде цього літа: з яких регіонів може початися спалах COVID-19?

Колаж: фото REUTERS
"Дельта"-варіант коронавіруса вже в Україні. Штам "Дельта" агресивніший, ніж попередні варіанти, вдвічі частіше призводить до госпіталізації і в півтора рази частіше – до реанімації.
Україну нова хвиля захворюваності може накрити цього літа. В кінці липня-серпні "дельта"-варіант може достатньо поширитися, щоб призвести до нового спалаху в Україні.
З вересня захворюваність тільки погіршиться. В школи, дитсадки повернуться діти, які є основними безсимптомними переносниками вірусу. В університети з усієї країни з’їдуться студенти, що теж вплине на захворюваність в країні.
Звідки почнеться спалах нової хвилі захворюваності, розбирався "Сьогодні".
В яких регіонах може статися спалах?
Донецька і Луганська області. Ймовірність, що спалах почнеться з цих регіонів нині дуже висока, бо вони межують з Росією. В РФ зараз катастрофічна ситуація із захворюваністю і смертністю через варіант "Дельта". До того ж, на окупованих територіях Донецької і Луганської областей взагалі неконтрольована і невідома ситуація із захворюваністю, а вакцинація там не проводиться. А населення їздить як в РФ, так і на неокуповані території Донеччини, Луганщини та решту областей, поширюючи небезпечний штам.
Поки захворюваність у цих регіонах не надто відрізняється. Проте якщо взяти окремі населені пункти, то в Покровську вже зайнято понад 94% реанімаційних ліжок, в Краматорську — 60%. Це може говорити, що люди звертаються до лікарні на пізніх етапах хвороби, бо вільних місць із апаратами ШВЛ ще багато.
З Європи йде небезпечний штам коронавіруса. Фото: REUTERS / Henry Nicholls
Так само під ризиком Харківщина та Сумщина. Через міграції населення в областях буде збільшуватися число носіїв дельта-штаму.
Зайнятість місці в реанімаціях в Харківській і Сумській областях вища ніж в решті регіонів. На Харківщині занято 31% ліжок інтенсивної терапії, а на Сумщині — 37%. При тому, що вільних ліжок із ШВЛ ще досить багато.
Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород. Найбільш складна ситуація минулі дві хвилі з захворюваністю і летальністю від COVID-19 була саме на Івано-Франківщині, Закарпатті і Чернівецькій області.
На початку пандемії спалах на Івано-Франківщині пов’язували з поверненням з-за кордону місцевих. Весняну хвилю пов’язували з відпочивальниками у Буковелі. Прийдешня хвиля буде пов’язана з двома чинниками: туристами і заробітчанами.
Спалах може початися цього літа / Фото: REUTERS
Київ і Львів. У Києві й у Львові – найбільша кількість туристів і не тільки внутрішніх. Оскільки велика кількість країн Європи ще не відкрили кордони, то в іноземці їдуть до Києва та Львова. В тому числі британці, де наразі спалах через "дельта"-варіант, а також туристи з Саудівської Аравії, Мексики тощо.
Одеса. Ризики, що спалах почнеться з Одеси, є, але не вищі, ніж у згаданих областях. Хоча здавалося б, через наплив туристів тут чи не найбільші ризики прийдешнього спалаху. Однак в Одесу їдуть переважно самі українці.
Є ще один варіант
Є висока ймовірність, що спалах буде непрогнозований, тобто виникнути він може будь-де.
Початок спалаху – досить випадковий процес. Спалах може початися будь-де, також вважає Ігор Бровченко, голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.
Бровченко Ігор
голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України
"Ми відслідковуємо кожен регіон, і поки що все спокійно. Проте процес може початися з випадкових причин. Наприклад, в Одесі хоч і багато туристів, але це внутрішні туристи. А ось через міграції з Росії і Європи – може бути. Проблема в тому, що ми не знаємо, наскільки поширився штам "Дельта". Ми тільки знаємо, що він є: а 1% чи 50% – невідомо. Наприклад, в Іспанії спалах почався тому, що студенти з Мальорки поспілкувалися з британськими студентами і завезли новий штам. Через одну подію – футбольний матч, концерт – може початися більший процес".
Що нині відбувається і скільки є часу?
В Україні наразі ситуація дуже хороша, а після виявлення "дельта" ще не проявилась.
У нас йде спад зі стабільними темпами, лікарні розвантажуються. У країні менше 10% ліжок зайняті, і спад продовжується.
Нажаль, спрогнозувати, скільки часу мине від виявлення штаму до спалаху, неможливо, каже Ганіченко. В країнах, де переважає дельта, немає залежності. Навіть країни, де добре секвенують, немає такого, що тільки но виявили дельта-варіант і там невдовзі почався спалах.
Але цілком можливо, що ріст захворюваності почнеться влітку, а не восени.
"Коли захворюваність обернеться на зростання – невідомо. Це може бути і в липні. Ми в Київській школі економіки вважаємо, що захворюваність не буде чекати осені. Сезонність, скоріше за все, змінюється більш поширюваними варіантами з занесенням в Україну більшої кількості джерел спалаху через відпустки, переважно з інших країн", – зазначає Ганіченко.
Проте до того, як почнеться спалах, потрібно максимально знизити захворюваність, бо коли спалах почнеться, то вона почне подвоюватися.
Тому що нижче у нас упадуть показники захворюваності, то більше у нас буде часу до нової хвилі. Бо епідемія розвивається за геометричною прогресією.
"Захворюваність у певний момент при зростанні починає подвоюватися кожні 10-14 днів. Якщо ріст почнеться з 100 нових випадків, то до 1000 можна виграти кілька тижнів. Тому наразі не варто розслаблятися, і весь час, який у нас є, використати для того, щоб максимально знизити показники, які у нас є", – розповів Бровченко.
Нагадаємо, днями міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що через поширення нового штаму "Дельта" Кабмін вводить нові правила в'їзду до України.
З 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, потрібно зробити експрес-тест на антиген SARS-CoV-2. Або встановити додаток "Вдома" для проходження 14-денної самоізоляції.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у Львові посилять карантин через штам "Дельта". За словами мера міста, влада активно моніторить ситуацію щодо нового штаму коронавірусу.
Тим часом, в Україні померла людина після щеплення препаратом Pfizer. Детальніше про це дивіться в нашому сюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Юрій Ганиченко
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки
"Якщо дивитися за сухопутними переміщеннями, то в регіонах поблизу Росії дійсно є ризик. Але якщо брати авіаперельоти, які влітку активніші, то українці літають в країни, де ситуація напружена, наприклад, на Кіпр, в Греції, Іспанії. Тому ризики є всюди, оскільки люди з відпочинку привезуть більше варіантів вірусу".