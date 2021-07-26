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Нове загострення на Донбасі. Чи буде Україна скликати ТКГ?

26 липня 2021 18:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Наразі наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано аж на 26 серпня

Через бойовиків ВСУ зазнали втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Через бойовиків ВСУ зазнали втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі знову загострення, внаслідок обстрілу постраждали 7 українських захисників. У зв'язку з цим українська сторона вирішує питання скликання позачергових консультацій Тристоронньої контактної групи (ТКГ), але на сьогодні це навряд чи можливо.

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Про це розповів радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна.

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"Зараз питання вирішується. Але технічно, це навряд чи можливо, тому що представники ОБСЄ ще в планових відпустках. Наступне планове засідання ТКГ 26 серпня", – зазначив Арестович.

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Також нагадаємо, днями американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасової повіреної Крістін Квін, заявляв, що Росія з самого початку не виконує Мінські угоди.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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