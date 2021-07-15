Нова підозра Тупицькому та зіпсована COVID-вакцина – головні новини за ніч

Екс-суддю КСУ викликали в Офіс генпрокурора, а в Харкові зіпсували вакцину Pfizer – та інші новини

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Харкові зіпсували тисячі доз Pfizer

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На складі в Харкові зафіксували, що при транспортуванні двох контейнерів з вакциною Pfizer для Харківської області було порушено холодовий ланцюг, тому 9360 доз тепер непридатні до використання. Обласна влада обіцяє, що колоти препарат, який транспортувався з порушенням температурного режиму, нікому не будуть.

Сенцов і пітчинг Держкіно

Кінорежисер, колишній політв'язень Олег Сенцов заявив, що його проєкт сімейної драми "Кай" не допустили до пітчингу Держкіно не з об'єктивних причин, а через його громадянську позицію і політичні погляди.

Олег Сенцов / колаж "Сьогодні"

Нова підозра Тупицькому

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Скандального суддю Конституційного суду Олександра Тупицького, указ про звільнення якого Верховний суд скасував 14 липня, на 16 липня викликають в Офіс генпрокурора для вручення нової підозри.

Олександр Тупицький і виклик у Офіс генпрокурора / колаж "Сьогодні"

Парфьонов про український Крим

Російський журналіст Леонід Парфьонов записав відео, де обурюється, що в Україні йому скрізь ставили запитання "чий Крим?", на яке він, до речі, так і не відповів. Він також грубо звернувся до колишнього російського колеги, який брав у нього в Києві інтерв'ю.

Реклама Парфьонова обурило запитання про Крим / Фото: колаж "Сьогодні"

G7 підтримала український закон про Вищу раду правосуддя

Посли країн "Великої сімки" підтримують і вітають ухвалення Верховною Радою України закону, що передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя, повідомило Британське головування в групі послів G7.

Що відбувалося в Україні та світі 15 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

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