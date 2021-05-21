Нового головного санлікаря України вже визначили – джерела

Кандидат на вакантну посаду вже працював разом з Віктором Ляшком. Раніше він очолював Центр громадського здоров'я та працював у Всесвітній організації охорони здоров'я

Міністр Віктор Ляшко уже визначився з кандидатурою на пост Головного санітарного лікаря України / Фото: Сьогодні

Нового Головного санітарного лікаря призначать в середу. В уряді обговорюють кандидатуру Володимира Курпіти. Джерела "Сьогодні" повідомляють, що є велика ймовірність, що саме він може посісти вакантне місце.

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Саме Курпіта, найімовірніше, займе посаду Головного санітарного лікаря, вважає Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

"Згідно з моєю інсайдерською інформацією, Головного санітарного лікаря визначили швидко. Найімовірніше, це буде Володимир Курпіта. У середу його затвердять. У медичних колах це дуже відома людина. Сам Курпіта свого часу був кандидатом на пост міністра, і він вже працював разом з Ляшком", – говорить Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

"Сьогодні" зв'язався з Володимиром Курпітою. Але він все заперечує.

"Ні. Нічого не пропонували", – коротко відповів Курпіта на питання "Сьогодні".

У Ляшка поки не підтверджують і не спростовують інформацію про призначення Володимира Курпіти. Всі подробиці Віктор Ляшко розкриє сам у вівторок, поділилася помічниця міністра.

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Володимир Курпіта вже працював разом з Ляшком. У 2017-2019 Курпіта очолював Центр громадського здоров'я. А теперішній міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко тоді був його заступником.

За час роботи з нині вже міністром Курпіта охарактеризував Ляшка як "ініціативного, професійного лідера й одночасно – конформіста з бажанням подобатися всім".

Також Володимир Курпіта відомий лікар-інфекціоніст, працював у Всесвітній організації охорони здоров'я в 2005-2009 рр. А в 2014 році три місяці пропрацював головою Державної служби боротьби з ВІЛ/СНІДом та іншими соціально небезпечними захворюваннями.

В одному зі своїх інтерв'ю Курпіта розповів, що Україні потрібно для перемоги над коронавірусом.

Нагадаємо, Віктора Ляшка призначили міністром охорони здоров'я замість Максима Степанова. До цього він працював Головним державним санітарним лікарем України.