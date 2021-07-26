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Новина про Дженніфер Лопес і яхту Ахметова виявилася фейком

26 липня 2021 22:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Раніше ЗМІ поширили інформацію про відпочинок американських зірок на яхті, що нібито належить бізнесменові

Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження на яхті Valerie / колаж "Сьогодні"

Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження на яхті Valerie / колаж "Сьогодні"

Яхта Valerie, на якій відпочивали Дженіфер Лопес і Бен Аффлек, не має нічого спільного з бізнесменом Рінатом Ахметовим або контрольованими ним компаніями. Раніше поширена у ЗМІ інформація – фейк.

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Про це повідомила прес-секретар Ахметова Анна Терехова, передає телеграм-канал "Велика деолігархізація" з посиланням на Kyiv Post.

"Це неправда. Ця яхта не має нічого спільного з Рінатом Ахметовим і/або контрольованими ним компаніями", – заявила Терехова в коментарі виданню.

Зазначимо, раніше британське видання Daily Mail розповсюдило інформацію, нібито американська актриса і співачка Дженніфер Лопес разом із актором Беном Аффлеком відсвяткувала свій 52-й день народження на "яхті Ріната Ахметова".

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Цю інформацію швидко підхопили і розтиражували різні ЗМІ, зокрема й Центр протидії корупції.

Нагадаємо, пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підтвердила свої відносини через кілька місяців чуток про возз'єднання і відсвяткувала день народження Джей Ло на яхті у Сен-Тропе.

Ми також писали, що ще сім років тому Фонд Ріната Ахметова створив унікальний благодійний проєкт "Мирне літо – дітям Донбасу!", який допомагає впоратися із травмами війни дітям із прифронтових районів і переселенцям.

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