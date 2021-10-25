Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини України

"Новинна Група Україна" встановила новий рекорд (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 16:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Освітній проєкт за участю "Сьогодні" в прямому ефірі отримав сертифікат "Книги рекордів України", як наймасовіший
Команда "Новинної Групи Україна" в черговий раз встановила рекорд
Команда "Новинної Групи Україна" в черговий раз встановила рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда "Новинної Групи України" вчергове встановила рекорд, ставши співорганізатором наймасовішого онлайн уроку з профорієнтації "Обери професію своєї мрії", який подивились у прямому ефірі школярі та викладачі понад 15 000 шкіл з усіх регіонів України.

"Рекордсмени — це точно про нас. Про кожного, хто працює в "Новинній Групі Україна". Нещодавно ми знову встановили рекорд — транслювали наймасовіший онлайн-урок про важливість вибору майбутньої професії. Для нас це не просто чергове досягнення, а дійсно доказ, що нашій новинній команді все під силу. Ми досягаємо нереального за короткі терміни: запускаємо масштабні шоу, будуємо інноваційні студії, яким не має рівних на українському телебаченні, та навіть беремо участь в таких чудових проєктах для молоді", — редактор "Новинної групи Україна" Юрій Сугак.

Освітній проєкт за участю "Сьогодні" у прямому ефірі отримав сертифікат "Книги рекордів України", як наймасовіший: урок переглянули понад 600 тисяч осіб. Трансляцію проводили українські знаменитості — шеф-кухар та фудблогер Євген Клопотенко та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

Реклама

Ростислав Буняк, продакт-лідер сайту "Сьогодні", детально розповів, як інформаційна команда долучилася до освітньої ініціативи.

"Наша діджитал-платформа стала частиною великого українського проєкту про знання, про вибір професії та побудову кар’єри. Саме сайт "Сьогодні" займався онлайн-просуванням проєкту — проводив трансляцію і відео, і текстову, а також зробив добірку матеріалів на цю тему, які доступні усім школам України. Таким чином ми посприяли організації масштабного онлайн-уроку й, звісно, вкотре встановили рекорд", – розповів Ростислав Буняк.

Реклама
  • Нагадаємо, у "Новинної Групи Україна" є декілька неймовірних рекордів — ведуча "України 24" піднялась в небо на одній з брендованих повітряних куль в День прапора, випуск новин "Сьогодні" у прямому ефірі телеканалу "Україна" вели одночасно 14 ведучих, журналісти новин "Сьогодні" одночасно встановили українські стяги у найвищих та найнижчих точках України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 жовтня 1991. Працівники соціально-культурних установ та закладів очікують підвищення зарплат

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти