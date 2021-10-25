"Новинна Група Україна" встановила новий рекорд (фото)

Освітній проєкт за участю "Сьогодні" в прямому ефірі отримав сертифікат "Книги рекордів України", як наймасовіший

Команда "Новинної Групи Україна" в черговий раз встановила рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда "Новинної Групи України" вчергове встановила рекорд, ставши співорганізатором наймасовішого онлайн уроку з профорієнтації "Обери професію своєї мрії", який подивились у прямому ефірі школярі та викладачі понад 15 000 шкіл з усіх регіонів України.

"Рекордсмени — це точно про нас. Про кожного, хто працює в "Новинній Групі Україна". Нещодавно ми знову встановили рекорд — транслювали наймасовіший онлайн-урок про важливість вибору майбутньої професії. Для нас це не просто чергове досягнення, а дійсно доказ, що нашій новинній команді все під силу. Ми досягаємо нереального за короткі терміни: запускаємо масштабні шоу, будуємо інноваційні студії, яким не має рівних на українському телебаченні, та навіть беремо участь в таких чудових проєктах для молоді", — редактор "Новинної групи Україна" Юрій Сугак.

Освітній проєкт за участю "Сьогодні" у прямому ефірі отримав сертифікат "Книги рекордів України", як наймасовіший: урок переглянули понад 600 тисяч осіб. Трансляцію проводили українські знаменитості — шеф-кухар та фудблогер Євген Клопотенко та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

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Ростислав Буняк, продакт-лідер сайту "Сьогодні", детально розповів, як інформаційна команда долучилася до освітньої ініціативи.

"Наша діджитал-платформа стала частиною великого українського проєкту про знання, про вибір професії та побудову кар’єри. Саме сайт "Сьогодні" займався онлайн-просуванням проєкту — проводив трансляцію і відео, і текстову, а також зробив добірку матеріалів на цю тему, які доступні усім школам України. Таким чином ми посприяли організації масштабного онлайн-уроку й, звісно, вкотре встановили рекорд", – розповів Ростислав Буняк.

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