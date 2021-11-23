Нові антирекорди і небезпечні штами: як змінилася ситуація з COVID-19 за рік

За рік в Україні підтвердили кілька мутацій коронавірусу

За рік ситуація з COVID-19 значно змінилася. На сьогодні випадків захворювання коронавірусом в Україні стало у 2,5 раза більше, ніж у 2020 році, про що свідчать дані НАН України. Зараз у карантинній зоні знаходяться Київ і 18 регіонів.



"Сьогодні" розповідають, як змінилася ситуація з коронавірусом з 2020 року.



Поточна статистика

В Україні коронавірусна інфекція COVID-19 вперше була діагностована 3 березня 2020 року в Чернівцях. Станом на 23 листопада 2021 в Україні налічується 3353136 заражених, з них померлих – 82318, про що повідомляє Мінфін. У порівнянні з тогорічними показниками, позитивних тестів зараз вдвічі більше, а також у 2,5 рази більше випадків хвороби й у три рази більше летальних випадків.

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Вакцинація

У лютому 2021 року Україна стала 95-ю країною, яка почала вакцинацію від коронавірусу. З початку кампанії вакцинації прищеплено 12 805 746 українців, з яких 9 763 865 – повністю імунізовані. За листопад 2021 в Україні зробили більше щеплень, ніж у кожному з попередніх місяців – майже 5 мільйонів доз антиковідної вакцини.

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Небезпечні штами коронавірусу

З початку року в Україні підтвердили кілька різних штамів коронавірусу, в тому числі 11 мутацій "Дельта" -штамма.



Зараз в країні використовують тест-системи, які здатні визначати 6 основних штамів коронавірусу:

Альфа

Ета

Бета

Гамма

Дельта

Каппа

Стрибок COVID-19 в Україні

За минулу добу в Україні було зафіксовано новий антирекорд хворих на коронавірус – 12 729 нових підтверджених випадків. Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2055 осіб

летальних випадків – 720

видужано – 23 107 осіб

З початку 2022 року очікується новий спалах COVID-19, а ризик серйозних ускладнень від коронавірусу все більш зростає.