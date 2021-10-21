Нові епідемії? В Україні хочуть вакцинувати ще від 10 хвороб (список)

МОЗ прийняв постанову, яка корегує правила вакцинації дітей від 10 небезпечних хвороб

В Україні хочуть збільшити число вакцинованих від 10 хвороб. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні надто повільні темпи щеплення від 10 інфекційних хвороб. МОЗ ухвалило постанову, яка має допомогти посилити заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Реклама

Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб та додатковому навантаженню на інфекційні лікарні.

Список хвороб

До Національного календаря профілактичних щеплень внесені вакцини від 10 інфекційних захворювань:

кашлюка,

дифтерії,

правця,

кору,

паротиту,

краснухи,

туберкульозу,

гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції),

гепатиту В,

поліомієліту.

Всі вакцини можна отримати безкоштовно.

Реклама

Рівень вакцинації занизький

Попри те, що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За інформацією Центру громадського здоров’я, станом на 1 вересня лише 53 % дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту, а три дози щеплення від кашлюка, дифтерії і правця (АКДП) – 52,7 %.

Як з цим будуть боротися?

У постанові "Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій" виділили основні тези:

Реклама

Імунізація має й далі залишатися доступною. Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень.

Можна й потрібно вводити кілька вакцин одночасно. Це дозволить зменшити кількість візитів до лікарні.

Щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить у заклади охорони здоров’я, щоб отримати профілактичні щеплення, не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей у кімнатах очікування.

Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень.

Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.

Раніше ми писали: