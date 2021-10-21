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Нові епідемії? В Україні хочуть вакцинувати ще від 10 хвороб (список)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 жовтня, 12:44
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МОЗ прийняв постанову, яка корегує правила вакцинації дітей від 10 небезпечних хвороб
В Україні хочуть збільшити число вакцинованих від 10 хвороб.
В Україні хочуть збільшити число вакцинованих від 10 хвороб. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні надто повільні темпи щеплення від 10 інфекційних хвороб. МОЗ ухвалило постанову, яка має допомогти посилити заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб та додатковому навантаженню на інфекційні лікарні.

Список хвороб

До Національного календаря профілактичних щеплень внесені вакцини від 10 інфекційних захворювань:

  • кашлюка,
  • дифтерії,
  • правця,
  • кору,
  • паротиту,
  • краснухи,
  • туберкульозу,
  • гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції),
  • гепатиту В,
  • поліомієліту.

Всі вакцини можна отримати безкоштовно.

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Рівень вакцинації занизький

Попри те, що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За інформацією Центру громадського здоров’я, станом на 1 вересня лише 53 % дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту, а три дози щеплення від кашлюка, дифтерії і правця (АКДП) – 52,7 %.

    Як з цим будуть боротися?

    У постанові "Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій" виділили основні тези:

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    • Імунізація має й далі залишатися доступною. Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень.
    • Можна й потрібно вводити кілька вакцин одночасно. Це дозволить зменшити кількість візитів до лікарні.

    • Щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить у заклади охорони здоров’я, щоб отримати профілактичні щеплення, не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей у кімнатах очікування.

    • Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень.

    • Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.

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