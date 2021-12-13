Нові дослідження "Омікрону" та бустерна вакцинація: головне про COVID-ситуацію в Україні

Комаровський пояснив, як скоро українцям стане доступний захист від нового небезпечного штаму

"Омікрон" поширюється світом та може загрожувати Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри значне зменшення кількості хворих на коронавірус в Україні, карантин послаблювати поки не збираються. При цьому світом шириться загроза нового штаму "Омікрон".

Новини "Сьогодні" розповідають найважливіше про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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Статистика в Україні

Протягом минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж попередньої доби.

Крім того, вчора унаслідок коронавірусу:

госпіталізовано – 1456 людей;

летальних випадків – 188;

одужало – 9966 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 570;

Вінницька область – 120;

Волинська область – 310;

Дніпропетровська область – 283;

Донецька область – 107;

Житомирська область – 189;

Закарпатська область – 111;

Запорізька область – 130;

Івано-Франківська область – 146;

Київська область – 160;

Кіровоградська область – 125;

Луганська область – 4;

Львівська область – 186;

Миколаївська область – 236;

Одеська область – 394;

Полтавська область – 201;

Рівненська область – 57;

Сумська область – 76;

Тернопільська область – 107;

Харківська область – 140;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 86;

Черкаська область – 225;

Чернівецька область – 61;

Чернігівська область – 28.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Вакцинація

За минулу добу 53 291 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 16 551 людина, повністю імунізовані – 36 740 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей. При цьому проведено 26 589 094 щеплення.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

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Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська (області).

"Помаранчева зона"

Донецька,

Закарпатська

Одеська (області).

"Жовта зона"

м. Київ

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька (області).

Карантин не збираються послаблювати

За словами головного санітарного лікаря Ігора Кузіна, це роблять, щоб не допустити нової хвилі коронавірусу.

Він наголосив, що головне завдання зараз – це стримання ситуації. Посилення каратину, яке стосується переважно невакцинованих людей, є необхідних заходом для того, щоб недопустити чергового COVID-спалаху.

Кузін додав, що Україна орієнтується на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності".

Нові дослідження штаму "Омікрон"

Директор Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські повідомила, що більшість випадків зараження "Омікроном" в її країні виявили у вакцинованих людей.

Симптоми хвороби переважно не були важкими.

"80% відомих випадків інфікування штамом "Омікрон" у США виявлено в осіб, які пройшли повну вакцинацію, шестеро раніше перехворіли на COVID-19. Майже в усіх хвороба виявлялася у легкій формі", – повідомила Валенські.

Лише один хворий з 43 лікувався на стаціонарі.

При цьому перші дослідження "Омікрону" показали, що найкраще від нового штаму захищає бустерна вакцинація.

Чи можна зробити бустерну вакцинацію в Україні

За словами лікаря Євгена Комаровського, бустерну дозу оптимально рекомендується робити через 6-9 місяців після другої дози

Світова медична спільнота рекомендує для проведення третої дози тільки МНРК-вакцини:

Pfizer,

Moderna.

Інше питання, наголошує Євген Комаровський, що ви, якщо прийдете до поліклініки і скажете, що пройшли два курси вакцинації і хочете бустер, швидше за все, поки нічого не отримаєте.

Тому що, по-перше, має бути офіційне рішення МОЗ . Припустимо, відомство приймає дозвільні документи, чітко пописує, яким препаратом робитиме бустер.

. Припустимо, відомство приймає дозвільні документи, чітко пописує, яким препаратом робитиме бустер. А по-друге, для багатьох важливо, щоб і третя доза вакцини відображалась у "Дії", тому на відомчому рівні має бути врахований і цей механізм.

МОЗ поки що каже, що розпочнуть бустерну вакцинацію лише за умови, коли будуть вакциновані двома дозами понад 50% населення. Сам лікар категорично не згоден із таким формулюванням.

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