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СЬОГОДНІ Новини України

Нові дослідження "Омікрону" та бустерна вакцинація: головне про COVID-ситуацію в Україні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
13 грудня, 09:23
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Комаровський пояснив, як скоро українцям стане доступний захист від нового небезпечного штаму
"Омікрон" поширюється світом та може загрожувати Україні
"Омікрон" поширюється світом та може загрожувати Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри значне зменшення кількості хворих на коронавірус в Україні, карантин послаблювати поки не збираються. При цьому світом шириться загроза нового штаму "Омікрон".

Новини "Сьогодні" розповідають найважливіше про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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Статистика в Україні

Протягом минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж попередньої доби.

Крім того, вчора унаслідок коронавірусу:

  • госпіталізовано – 1456 людей;
  • летальних випадків – 188;
  • одужало – 9966 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 570;
  • Вінницька область – 120;
  • Волинська область – 310;
  • Дніпропетровська область – 283;
  • Донецька область – 107;
  • Житомирська область – 189;
  • Закарпатська область – 111;
  • Запорізька область – 130;
  • Івано-Франківська область – 146;
  • Київська область – 160;
  • Кіровоградська область – 125;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 186;
  • Миколаївська область – 236;
  • Одеська область – 394;
  • Полтавська область – 201;
  • Рівненська область – 57;
  • Сумська область – 76;
  • Тернопільська область – 107;
  • Харківська область – 140;
  • Херсонська область – 21;
  • Хмельницька область – 86;
  • Черкаська область – 225;
  • Чернівецька область – 61;
  • Чернігівська область – 28.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Вакцинація

За минулу добу 53 291 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 16 551 людина, повністю імунізовані – 36 740 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей. При цьому проведено 26 589 094 щеплення.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

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  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська (області).

"Помаранчева зона"

  • Донецька,
  • Закарпатська
  • Одеська (області).

"Жовта зона"

  • м. Київ
  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька (області).

Карантин не збираються послаблювати

За словами головного санітарного лікаря Ігора Кузіна, це роблять, щоб не допустити нової хвилі коронавірусу.

Він наголосив, що головне завдання зараз – це стримання ситуації. Посилення каратину, яке стосується переважно невакцинованих людей, є необхідних заходом для того, щоб недопустити чергового COVID-спалаху.

Кузін додав, що Україна орієнтується на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності".

Нові дослідження штаму "Омікрон"

Директор Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські повідомила, що більшість випадків зараження "Омікроном" в її країні виявили у вакцинованих людей.

Симптоми хвороби переважно не були важкими.

"80% відомих випадків інфікування штамом "Омікрон" у США виявлено в осіб, які пройшли повну вакцинацію, шестеро раніше перехворіли на COVID-19. Майже в усіх хвороба виявлялася у легкій формі", – повідомила Валенські.

Лише один хворий з 43 лікувався на стаціонарі.

При цьому перші дослідження "Омікрону" показали, що найкраще від нового штаму захищає бустерна вакцинація.

Чи можна зробити бустерну вакцинацію в Україні

За словами лікаря Євгена Комаровського, бустерну дозу оптимально рекомендується робити через 6-9 місяців після другої дози

Світова медична спільнота рекомендує для проведення третої дози тільки МНРК-вакцини:

  • Pfizer,
  • Moderna.

Інше питання, наголошує Євген Комаровський, що ви, якщо прийдете до поліклініки і скажете, що пройшли два курси вакцинації і хочете бустер, швидше за все, поки нічого не отримаєте.

  • Тому що, по-перше, має бути офіційне рішення МОЗ. Припустимо, відомство приймає дозвільні документи, чітко пописує, яким препаратом робитиме бустер.
  • А по-друге, для багатьох важливо, щоб і третя доза вакцини відображалась у "Дії", тому на відомчому рівні має бути врахований і цей механізм.

МОЗ поки що каже, що розпочнуть бустерну вакцинацію лише за умови, коли будуть вакциновані двома дозами понад 50% населення. Сам лікар категорично не згоден із таким формулюванням.

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