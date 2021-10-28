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СЬОГОДНІ Новини України

Нові подробиці про смертельну ДТП у Харкові та проблема з киснем для хворих на COVID-19 — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
28 жовтня, 06:00
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16-річний мажор, який спровокував ДТП у Харкові, може потрапити під амністію, а в Одесі не вистачає кисню для хворих на коронавірус
Винуватець смертельної ДТП у Харкові може залишитися на свободі, а в Одесі для хворих на COVID-19 постійно шукають лікарні, де є кисень/Колаж: Сьогодні
Винуватець смертельної ДТП у Харкові може залишитися на свободі, а в Одесі для хворих на COVID-19 постійно шукають лікарні, де є кисень/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний "мажор" може уникнути покарання

16-річний "мажор", який спровокував смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Харкові, може уникнути покарання та потрапити під амністію. Хлопця можуть звільнити у залі суду.

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16-річний Микола Харківський може так і не потрапити до в'язниці/Колаж: Сьогодні
16-річний Микола Харківський може так і не потрапити до в'язниці/Колаж: Сьогодні

В Одесі через брак кисню хворих на коронавірус перевозять з однієї лікарні в іншу

В Одесі ковідних пацієнтів екстрено перевозять з однієї лікарні до іншої. А все через те, що закінчився кисень, без якого тяжкі хворі можуть померти.

В Одесі закінчився кисень для хворих на коронавірус/Колаж: Сьогодні
В Одесі закінчився кисень для хворих на коронавірус/Колаж: Сьогодні

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У Сумах на очах у дружини застрелили представника "Правого сектору"

У Сумах застрелили одного з лідерів місцевого "Правого Сектору" Олександра Іваніна. Чоловіка вбили поруч із його будинком, коли той вийшов з автомобіля. Все сталося, коли поряд із ним була дружина.

Невідомий застрелив активіста увечері, 27 жовтня/Колаж: Сьогодні
Невідомий застрелив активіста увечері, 27 жовтня/Колаж: Сьогодні

"Не допустити смерті Саакашвілі": Денисова пояснила, що потрібно терміново зробити

Здоров'я третього президента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Міхеіла Саакашвілі, який голодує у в'язниці Руставі вже 27 днів, погіршується з кожною хвилиною. Українська омбудсменка Тетяна Денісова заявила, що він потребує госпіталізації.

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Денісова змогла провести кілька годин із Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"
Денісова змогла провести кілька годин із Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

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