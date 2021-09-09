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СЬОГОДНІ Новини України

Нові втрати на Донбасі та Шарій у Києві – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
9 вересня, 06:00
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Через обстріл бойовиків на Донбасі поранено двох українських військових, а в Києві нібито бачили проросійського блогера, який перебуває у розшуку
У зоні ООС поранені військові, а Шарія нібито бачили в Україні
У зоні ООС поранені військові, а Шарія нібито бачили в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

ВООЗ проти ревакцинації

Глава Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус, який спрогнозував нову хвилю коронавірусу, вчергове настійно закликав багаті країни з великими запасами вакцини проти COVID-19 відмовитися від повторних щеплень до кінця року.

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Тедрос Аданом Гебреїсус закликав поки повторно не вакцинуватися
Тедрос Аданом Гебреїсус закликав поки повторно не вакцинуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Двоє поранених на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації в середу, 8 вересня, вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок обстрілу поранено двох українських військовослужбовців.

Шарій у Києві

Журналіст Айдер Муждабаєв стверджує, що його знайома бачила в Києві скандального проросійського блогера Анатолія Шарія, якого раніше Литва позбавила статусу біженця і оголосила персоною нон грата, а Україна оголосила в розшук за держзраду.

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Муждабаєв стверджує, що в Києві бачили Шарія
Муждабаєв стверджує, що в Києві бачили Шарія / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори РФ і Німеччини з транзиту газу через Україну

Російський віце-прем'єр Олександр Новак і уповноважений уряду Німеччини з питань газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзеє обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року під час робочої зустрічі в середу, 8 вересня.

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8 вересня 1991. У Києві перебуває з візитом державний міністр, міністр економіки, фінансів та бюджету Франції...

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