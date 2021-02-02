Нові втрати ВСУ: на Донбасі попрощалися з бійцем, який загинув під Волновахою

Бійцю "Айдара" було всього 34 роки

У місті Покровську Донецької області попрощалися з українським воїном Петром Зваричем, який загинув 30 січня біля села Старогнатівка Волноваського району.

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Про це у вівторок, 2 лютого, повідомляє Покровська міська рада.

Вшанувати його пам’ять прийшли секретар міської ради Наталія Іваньо, представники місцевих органів самоврядування, військовий комісар, підполковник Ігор Валяєв, побратими, рідні та інші небайдужі люди.

Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

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Бійця було поховано на Алеї Слави Центрального міського кладовища Покровська.

Як повідомляє волонтер Назарій Єременко на своїй сторінці у Facebook, 34-річний Петро Зварич служив у 24-му окремому штурмовому батальйоні ЗСУ "Айдар".

Фото: Яніна Чирва

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Нагадаємо, 2 лютого українська армія також зазнала втрат на Донбасі – військовослужбовця вбив ворожий снайпер.

Окрім того, 30 січня також помер 26-річний військовий Роман Дзюбенко, поранений 26 січня неподалік Новоолександрівки в Луганській області. Ворожа куля пробила наскрізь каску воїна, він перебував у важкому стані. У Дзюбенка залишився піврічний син.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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