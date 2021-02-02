Нові втрати ВСУ: на Донбасі попрощалися з бійцем, який загинув під Волновахою

У місті Покровську Донецької області попрощалися з українським воїном Петром Зваричем, який загинув 30 січня біля села Старогнатівка Волноваського району.
Про це у вівторок, 2 лютого, повідомляє Покровська міська рада.
Вшанувати його пам’ять прийшли секретар міської ради Наталія Іваньо, представники місцевих органів самоврядування, військовий комісар, підполковник Ігор Валяєв, побратими, рідні та інші небайдужі люди.
Бійця було поховано на Алеї Слави Центрального міського кладовища Покровська.
Як повідомляє волонтер Назарій Єременко на своїй сторінці у Facebook, 34-річний Петро Зварич служив у 24-му окремому штурмовому батальйоні ЗСУ "Айдар".
Нагадаємо, 2 лютого українська армія також зазнала втрат на Донбасі – військовослужбовця вбив ворожий снайпер.
Окрім того, 30 січня також помер 26-річний військовий Роман Дзюбенко, поранений 26 січня неподалік Новоолександрівки в Луганській області. Ворожа куля пробила наскрізь каску воїна, він перебував у важкому стані. У Дзюбенка залишився піврічний син.
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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