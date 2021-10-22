Нові правила перевезень, день другий. Поліція нагрянула з перевіркою на автостанцію – трансляція

Патрульні поліцейські перевіряють дотримання правил карантину в громадському транспорті – усі подробиці

Поліція перевіряє транспорт у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 21 почали діяти нові правила перевезень, які вплинули на роботу залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.

Сайт "Сьогодні" пише, що відбувається з транспортом в Україні.

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8:56 За словами поліцейського, на другий день проблем вже значно менше. Перевізники краще реагують на перевірки, не конфліктують і надають документи.

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8:50 Патрульні поліцейські приїхали на автостанцію "Київ", яка знаходиться біля центрального залізничного вокзалу. Правоохоронці перевірятимуть, як перевізники і пасажири міжрегіонального транспорту дотримуються нових правил.

Які правила ввели з 21 жовтня

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири залізничного, авіаційного та автобусного транспорту повинні мати один з таких документів: