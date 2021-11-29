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СЬОГОДНІ Новини України

Нові препарати проти COVID-19 за 700 доларів та надзвичайна ситуація у Херсоні — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
29 листопада, 06:00
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У світі з'явилися два нові препарати проти коронавірусу, а в Херсоні оголосили надзвичайний стан об'єктового рівня
Нові препарати від COVID-19 для лікування хвороби на ранній стадії та аварія у Херсоні, яка зіпсувала будинки людей/Колаж: Сьогодні
Нові препарати від COVID-19 для лікування хвороби на ранній стадії та аварія у Херсоні, яка зіпсувала будинки людей/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

700 доларів на курс лікування. Що відомо про нові препарати від COVID-19

За останній місяць у світі з'явилося два препарати, які використовують для лікування коронавірусу. Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів про ці препарати. Лікар уточнив, що вони використовуються у ранні терміни хвороби.

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Нових препаратів від коронавірусу поки що немає в Україні.
Нових препаратів від коронавірусу поки що немає в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Полтавщині жінка народила дитину та викинула у відро з помиями: немовля загинуло

У Полтавській області мешканка Гадяча народила дитину та втопила його у відрі з помиями. Згодом вона пояснила, що дочка загинула через необережність.

Жінку засудили до двох років позбавлення волі/Колаж: Сьогодні
Жінку засудили до двох років позбавлення волі/Колаж: Сьогодні

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Це треба побачити Путіну: 6-річна дівчинка показала картину з палаючим Кремлем

У Мережі з'явилося відео з 6-річною Дариною, яка демонструє витвір мистецтва. Дівчинка показує картину, на якій московський Кремль у вогні.

Картину намалювала жителька Харкова Дарина Головніна/Колаж: Сьогодні
Картину намалювала жителька Харкова Дарина Головніна/Колаж: Сьогодні

Масштабну аварію на колекторі у Херсоні визнали надзвичайною ситуацією об'єктового рівня

У Херсоні на екстрене засідання збиралася міська комісія з питань ТЕБ та НС. Все через масштабну аварію у мікрорайоні Шуменському. Там прорвало напірний каналізаційний трубопровід. На місці аварії бив струмінь із нечистот, висотою 20 метрів. Відходи лилися просто на будинки людей. Комісія з питань ТЕБ та НС визнала аварію надзвичайною ситуацією об'єктового характеру.

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Влада обіцяє дезінфекцію в залитих нечистотами оселях коштом бюджету/Колаж: Сьогодні
Влада обіцяє дезінфекцію в залитих нечистотами оселях коштом бюджету/Колаж: Сьогодні

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