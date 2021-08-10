Нові санкції проти режиму Лукашенка і загострення на Донбасі – головні новини СЬОГОДНІ

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Олександр Лукашенко і загострення на Донбасі. Колаж: "Сьогодні"

10 серпня на Донбасі бойовики поранили українських військових, а суддя Микола Чаус зізнався, як його намагалися вбити.

Санкції проти режиму Лукашенка

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Європейський Союз запровадив санкції проти Білорусі за фальсифікацію виборів у 2020 році режимом Лукашенка і репресії проти власного народу.

У Брюсселі пообіцяли і далі чинити тиск на режим Лукашенка, поки "все політв'язні не будуть звільнені, а в Білорусі не почнеться осмислений діалог і не відбудуться вільні і незалежні вибори".

У списку санкцій ЄС потрапив білоруський олімпійський комітет – за відмивання грошей. Також обмеження стосуються бізнесменів і компаній, зокрема одного з найбільших білоруських держпідприємств – "Білоруськалій".

Чаус розповів, як пішов від вбивства

Суддя Микола Чаус розповів, що його намагалися вбити, але йому вдалося втекти. Також він звинуватив Національне антикорупційне бюро в порушенні норм закону в питанні його затримання.

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Він заявив, що є потерпілим у кримінальному провадженні про його викрадення з метою вбивства. Суддя запевняє, що його не вбили тільки тому, що він втік – пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився в СБУ.

За словами судді, реально затриманий він був 3 серпня, а до цього він перебував під захистом спецслужби через грозу вбивства.

Загострення на Донбасі